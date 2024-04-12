Хезболла здійснила ракетний удар по Ізраїлю — спрацював Залізний купол

Робота ізраїльської системи ПРО "Залізний купол". Фото: REUTERS/Amir Cohen

Бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні пролунали сирени, а також спрацювала система протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

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Як повідомляється, попередження про ракетну небезпеку пролунали у Галілейській провінції поблизу кордону з Ліваном.

На опублікованих відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" перехоплюють ракети мусульманських терористів.

При цьому, як зазначається, раніше сирени пролунали й в інших містах, що могло свідчити про наліт безпілотників вглиб Ізраїлю. Жодних повідомлень про влучання або поранення людей не фіксувалося.

В Силах оборони Ізраїлю заявили, що на півночі країни було зафіксовано понад 40 пусків з Лівану, чимало ракет перехопив "Залізний купол". Решта впали на відкритій місцевості, не досягши території.

Нагадаємо, раніше ЦАХАЛ заявив про виведення військового контингенту з півдня Сектора Гази, міста Хан-Юніс, яке вважається важливою базою бойовиків ХАМАС.

Водночас не так давно повідомлялося, що Іран може розпочати атаку на країну, внаслідок чого Ізраїль оголосив мобілізацію операторів ПРО "Залізний купол" та привів ВПС у повну бойову готовність.