Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Хезболла здійснила ракетний удар по Ізраїлю — спрацював Залізний купол arrow

Хезболла здійснила ракетний удар по Ізраїлю — спрацював Залізний купол

12 квітня 2024 21:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Хезболла здійснила ракетний удар по Ізраїлю — спрацював Залізний купол
Робота ізраїльської системи ПРО "Залізний купол". Фото: REUTERS/Amir Cohen
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні пролунали сирени, а також спрацювала система протиракетної оборони "Залізний купол". 

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

Читайте також:

"Хезболла" атакує Ізраїль

Як повідомляється, попередження про ракетну небезпеку  пролунали у Галілейській провінції поблизу кордону з Ліваном.

На опублікованих відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" перехоплюють ракети мусульманських терористів.

При цьому, як зазначається, раніше сирени пролунали й в інших містах, що могло свідчити про наліт безпілотників вглиб Ізраїлю. Жодних повідомлень про влучання або поранення людей не фіксувалося.

В Силах оборони Ізраїлю заявили, що на півночі країни було зафіксовано понад 40 пусків з Лівану, чимало ракет перехопив "Залізний купол". Решта впали на відкритій місцевості, не досягши території.

Нагадаємо, раніше ЦАХАЛ заявив про виведення військового контингенту з півдня Сектора Гази, міста Хан-Юніс, яке вважається важливою базою бойовиків ХАМАС.

Водночас не так давно повідомлялося, що Іран може розпочати атаку на країну, внаслідок чого Ізраїль оголосив мобілізацію операторів ПРО "Залізний купол" та привів ВПС у повну бойову готовність.

Ізраїль
терористи
Ліван
залізний купол
ракети
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію