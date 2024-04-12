Хезболла здійснила ракетний удар по Ізраїлю — спрацював Залізний купол
Бойовики "Хезболли" з території Лівану запустили по півночі Ізраїлю понад 50 ракет. В регіоні пролунали сирени, а також спрацювала система протиракетної оборони "Залізний купол".
Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.
"Хезболла" атакує Ізраїль
Як повідомляється, попередження про ракетну небезпеку пролунали у Галілейській провінції поблизу кордону з Ліваном.
На опублікованих відео з місця подій видно, як кілька ракет-перехоплювачів "Залізного купола" перехоплюють ракети мусульманських терористів.
При цьому, як зазначається, раніше сирени пролунали й в інших містах, що могло свідчити про наліт безпілотників вглиб Ізраїлю. Жодних повідомлень про влучання або поранення людей не фіксувалося.
В Силах оборони Ізраїлю заявили, що на півночі країни було зафіксовано понад 40 пусків з Лівану, чимало ракет перехопив "Залізний купол". Решта впали на відкритій місцевості, не досягши території.
Нагадаємо, раніше ЦАХАЛ заявив про виведення військового контингенту з півдня Сектора Гази, міста Хан-Юніс, яке вважається важливою базою бойовиків ХАМАС.
Водночас не так давно повідомлялося, що Іран може розпочати атаку на країну, внаслідок чого Ізраїль оголосив мобілізацію операторів ПРО "Залізний купол" та привів ВПС у повну бойову готовність.
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