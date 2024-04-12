Израиль готовится к отражению потенциальной угрозы от Ирана, — Bloomberg

Экипаж израильского танка "Меркава". Фото иллюстративное: REUTERS/Amir Cohen

В Израиле продолжаются приготовления к отражению потенциального удара со стороны Исламской Республики Иран. Как сообщается, развязывание войны на Ближнем Востоке может начаться через 48 часов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЦРУ.

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Как сообщили источники в издании, Израиль будут атаковать баллистическими ракетами и беспилотниками. Источники издания уверяют, что иранцы избрали в качестве цели правительственные объекты Израиля.

США готовят оборону и переместили дополнительный военный контингент в регион, одновременно усиливая дипломатические усилия во избежание боевых действий. По словам источников издания, в Тегеране нанесение ударов до сих пор не одобрено.

Издание добавляет, что удар станет возмездием за уничтожение дипломатического комплекса в Сирии на прошлой неделе, в котором Иран прямо обвинил Израиль. Аятолла Али Хаменеи тогда заявил, что Израиль будет "наказан Аллахом" за нападение, но не сказал, когда это произойдет.

"Риторика между Израилем, Ираном и США может быть громкой, однако дипломатические каналы продолжают работать в повышенной скорости, ведь нападения пока не избежать", — говорит один из источников в ЦРУ.

Напомним, ранее Израиль нанес авиаудар по иранскому посольству в Дамаске, о чем заявили сирийские и иранские СМИ, подконтрольные режимам Али Хаменеи и Башара Асада.

В то же время в результате прямой войны с Ираном Израиль объявил мобилизацию операторов ПРО "Железный купол" и привел ВВС в полную боевую готовность.

А боевики "Хезболлы" в пятницу, 12 апреля, с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет, в результате чего сработал "Железный купол".