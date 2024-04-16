Ізраїль сам вирішує, як і коли відповісти на удар Ірану, — Білий дім

Джон Кірбі. Фото: golosameriki.com

Сполучені Штати Америки не впливають на ухвалення ізраїльською стороною рішення щодо відповіді на атаку Ірану. Ізраїль сам вирішуватиме, як і коли відповісти.

Як повідомляє "Укрінформ", про це у відповідь на запитання журналістів у понеділок, 15 квітня, заявив у Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі.

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Джон Кірбі зазначив, що американська сторона не бере участі в процесі прийняття рішень щодо потенційної відповіді Ірану.

"Я не вдаватимуся в наші дипломатичні розмови або очікування, ізраїльський уряд сам визначить, чи буде відповідь і як вона виглядатиме... Це рішення Ізраїлю щодо того, чи будуть вони відповідати на те, що зробив Іран у суботу, і яким чином. Ми залишаємо це за ними", — наголосив він.

Також Кірбі зазначив, що Іран атакував Ізраїль із метою спричинити значні руйнування та втрати, однак зазнав поразки, бо за допомогою підтримки США та інших союзників Ізраїль відбив цю атаку. Захист Ізраїлю виявився кращим, ніж на це розраховував Тегеран.

"Ізраїль сьогодні займає набагато сильнішу стратегічну позицію, ніж це було лише кілька днів тому. Розхвалена ракетна програма Ірану, яку він використовує для погроз Ізраїлю в регіоні, виявилася суттєво менш ефективною", — сказав радник Білого дому.

За словами Кірбі, значна частина світу підтримує Ізраїль. Країни G7, які ще не визнали Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією, зараз розглядають цю можливість.

"І далі ми працюватимемо над подальшою міжнародною ізоляцією Ірану та посиленням економічного та інших форм тиску. Отже, ось результат: сильніший Ізраїль, слабший Іран, більш об’єднаний альянс партнерів", — підсумував представник Білого дому.

Нагадаємо, під час іранської атаки в ніч проти 14 квітня постраждали понад 30 жителів Ізраїлю. Більшість із них отримали незначні травми.

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