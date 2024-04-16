Израиль сам решает, как и когда ответить на удар Ирана, — Белый дом

Джон Кирби. Фото: golosameriki.com

Соединенные Штаты Америки не влияют на принятие израильской стороной решения по ответу на атаку Ирана. Израиль сам будет решать, как и когда ответить.

Как сообщает "Укринформ", об этом в ответ на вопросы журналистов в понедельник, 15 апреля, заявил в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби.

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Джон Кирби отметил, что американская сторона не участвует в процессе принятия решений по потенциальному ответу Ирана.

"Я не буду вдаваться в наши дипломатические разговоры или ожидания, израильское правительство само определит, будет ли ответ и как он будет выглядеть... Это решение Израиля относительно того, будут ли они отвечать на то, что сделал Иран в субботу и каким образом. Мы оставляем это за ними", — подчеркнул он.

Также Кирби отметил, что Иран атаковал Израиль с целью нанести значительные разрушения и потери, однако потерпел поражение, так как с помощью поддержки США и других союзников Израиль отразил эту атаку. Защита Израиля оказалась лучше, чем на это рассчитывал Тегеран.

"Израиль сегодня занимает гораздо более сильную стратегическую позицию, чем это было всего несколько дней назад. Расхваленная ракетная программа Ирана, которую он использует для угроз Израиля в регионе, оказалась существенно менее эффективной", — сказал советник Белого дома.

По словам Кирби, значительная часть мира поддерживает Израиль. Страны G7, еще не признавшие Корпус стражей исламской революции террористической организацией, сейчас рассматривают эту возможность.

"И дальше мы будем работать над дальнейшей международной изоляцией Ирана и усилением экономического и других форм давления. Итак, вот результат: более сильный Израиль, более слабый Иран, более объединенный альянс партнеров", — подытожил представитель Белого дома.

Напомним, во время иранской атаки в ночь на 14 апреля пострадали более 30 жителей Израиля. Большинство из них получили незначительные травмы.

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