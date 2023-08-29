Ракета AGM-158 JASSM для літака F-16, чому вона потрібна ЗСУ

Крилата ракета AGM-158 JASSM. Фото: Вікіпедія

Головним питанням у царині озброєння Сил оборони України західною технікою в останні місяці є надання ЗСУ легких винищувачів F-16 Fighting Falcon. Але важливим є не тільки сам факт надання Україні цих літаків, а і те, яким озброєнням вони будуть укомплектовані. У сьогоднішньому матеріалі — про один із таких зразків.

Storm Shadow не підійде

Раніше західні союзники уже передали Збройним силам України далекобійні ракети — Storm Shadow з Великої Британії та SCALP із Франції. Це озброєння уже продемонструвало свою ефективність, зокрема, ударами по мостах, які поєднують два береги Сиваша, кримський і херсонський. Але ці ракети неможливо використовувати на літаках F-16, американські винищувачі не адаптовані для ударів британськими та французькими ракетами.

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Ракета JASSM в польоті

Фото: Вікіпедія

Разом з тим, американська промисловість давно виготовляє спеціалізовані ракети класу "повітря-повітря" для літаків, які перебувають на озброєнні Збройних сил США. Ці ракети, відомі під назвою AGM-158 JASSM, виробляє та сама компанія Lockheed Martin Corporation, яка ж є причетною і до створення винищувачів F-16. Тож ці ракети є ідеальною зброєю для українських Повітряних сил за умови передачі американських літаків (про що говорять уже як доконаний факт, а самі літаки мають прибути до України уже найближчим часом).

Історія JASSM

Високоточна крилата ракета класу "повітря-повітря" AGM-158 JASSM почала розроблятися компанією "Локхід Мартін" ще 1995 року. До 1998-го процес розробки було в цілому завершено, і концерн перейшов до виготовлення дослідних зразків. Компанія із штату Меріленд випередила іншого учасника цього проєкту (Пентагон замовив виготовлення такої ракети відразу двом виробникам — крім Lockheed Martin, над нею працювали ще й McDonnell Douglas) і, здавалося б, готова до успішного бізнесу із американської армії.

Але після того, як 2002 року дві ракети провалили експлуатаційні випробування, процес випуску та постачання Збройним силам США був дещо відкладений. Тож формально на озброєнні американської армії ці ракети перебували ще з 2003-го, але фактично випробування успішно завершилися аж 2009-го, коли у визначені цілі влучило 15 із 16 запущених ракет. Це перевищило встановлений у США контрольний показник у 75% влучань.

Ракета, яка може пролетіти до 1000 кілометрів

Базова модель крилатої ракети для американських літаків (крім F-16, її використовує низка інших літаків) називається AGM-158A JASSM. За великим рахунком, відмінностей між базою та модифікацією AGM-158B JASSM-ER, яка з'явилася аж 2010 року, небагато. Але вони принципові.

Так, на ракетах JASSM-ER стоять двоконтурні турбореактивні двигуни Williams International F-107-WR-105, тоді як на базовій моделі — старіші і слабші одноконтурні. Крім того, паливні баки на модифікації 2010 року збільшено паливні баки. Усе це серйозно позначилося на дальності польоту ракети.

Так, базова модель AGM-158A JASSM має дальність близько 370 кілометрів. А модифікація JASSM-ER може пролетіти до 925 кілометрів! Втім, на ці ракети Збройні сили України навряд чи можуть розраховувати. Західні партнери неодноразово наголошували, що надають свою зброю Силам оборони України лише для використання проти російських військ, які розташовані на окупованих українських територіях — а не для ударів по власне території Російської Федерації. Для звільнення України буде цілком достатньо базових ракет із дальністю до 370 кілометрів, бити ж модернізованою зброєю просто нікуди.

Пів тонни на захищену голову ворога

Інша ключова деталь — бойова частина ракети — у обох модифікацій однакова, тож тут Збройні сили України нічого не втратять, не отримавши більш сучасну модифікацію. Ракета JASSM може нести боєголовку WDU-42/B (J-1000) вагою від 435 до 450 кілограмів. Причому ця частина ракети є не просто бойовою, а проникаючою, тобто може успішно вражати об'єкти, які сховані під укріпленнями. Власне, вибухівки у боєголовці 109 кілограмів, і це є високоефективна малочутлива вибухова речовина AFX-757.

Для розуміння потужності цієї зброї — декілька фактів. У ґрунт середньої щільності боєголовка JASSM проникає на глибину від 6 до 24 метрів. Якщо ж перед нею опиниться залізобетонна перешкода, то AGM-158A проб'є плиту товщиною від 1,2 до 2,1 метра.

Момент влучання ракети на випробуваннях

Фото: Вікіпедія

Ракета виробництва Lockheed Martin Corporation є швидкою і малопомітною – для радіолокаційних систем ворога, звісна річ. JASSM виготовляють із використанням спеціальних технологій малої радіолокаційної помітності. А двигун від Williams International дозволяє розвивати швидкість від 775 до 1000 км/год.

Україна хоче. Чи погодяться США

За інформацією західних ЗМІ, українське військово-політичне керівництво раніше заявляли західним партнерам про необхідність передачі Силам оборони України цих ракет. Тож про зацікавленість України в JASSM на Заході добре відомо. І те, що крилаті ракети AGM-158A є зручною зброєю для використання на винищувачах F-16 — також.

Одним із ключових питань у питанні можливої передачі Україні цих ракет є (разом із класичним уже попередженням про неможливість використання на території Росії) власне кількість цих ракет у світі. Точної актуальної інформації про це немає. Останні відкриті дані, які були оприлюднені ще 2016 року, свідчать про те, що Lockheed Martin виготовила 2000 одиниць цієї ракетної зброї. Йшлося про 1260 одиниць AGM-158A та 740 – модифікації JASSM-ER. Зважаючи на те, що модель 2010 року, яка може долітати аж за Москву, Україні навряд чи нададуть, то треба орієнтуватися на показник 1260.

Але не усі ці ракети перебувають на озброєнні американської армії. Крім Пентагона, AGM-158 JASSM використовують повітряні сили чотирьох країн — Австралії, Марокко, Польщі та Фінляндії. Крім того, ще дві країни ЄС/НАТО також хочуть придбати ці ракети — це Німеччина та Нідерланди.

Отже, поки Україна чекає на постачання винищувачів F-16, українській дипломатії та керівництву Міноборони варто докласти зусиль для того, аби домовитися із Сполученими Штатами про постачання крилатих ракет JASSM. Ракет, без яких, як зазначили у західних ЗМІ, українські пілоти не зможуть уповні використати усі можливості літаків F-16.