Ракета AGM-158 JASSM для самолета F-16, почему она нужна

Крылатая ракета AGM-158 JASSM. Фото: Википедия

Главным вопросом в области вооружения Сил обороны Украины западной техникой в последние месяцы является предоставление ВСУ легких истребителей F-16 Fighting Falcon. Но важен не только сам факт предоставления Украине этих самолетов, но и то, каким вооружением они будут укомплектованы. В сегодняшнем материале об одном из таких образцов.

Storm Shadow не подойдет

Ранее западные союзники уже передали Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты — Storm Shadow из Великобритании и SCALP из Франции. Это вооружение уже продемонстрировало свою эффективность, в частности, ударами по мостам, объединяющим два берега Сиваша, крымский и херсонский. Однако эти ракеты невозможно использовать на самолетах F-16, американские истребители не адаптированы для ударов британскими и французскими ракетами.

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Ракета JASSM в полете

Фото: Википедия

Вместе с тем, американская промышленность давно производит специализированные ракеты класса "воздух-воздух" для самолетов, находящихся на вооружении Вооруженных сил США. Эти ракеты, известные под названием AGM-158 JASSM, производит та же компания Lockheed Martin Corporation, которая же причастна и к созданию истребителей F-16. Так что эти ракеты являются идеальным оружием для украинских Воздушных сил при передаче американских самолетов (о чем говорят уже как свершившийся факт, а сами самолеты должны прибыть в Украину уже в ближайшее время).

История JASSM

Высокоточная крылатая ракета класса "воздух-воздух" AGM-158 JASSM начала разрабатываться компанией "Локхид Мартин" еще в 1995 году. К 1998 году процесс разработки был в целом завершен, и концерн перешел к изготовлению опытных образцов. Компания из штата Мэриленд опередила другого участника этого проекта (Пентагон заказал изготовление такой ракеты сразу двум производителям — кроме Lockheed Martin над ней работали еще и McDonnell Douglas) и, казалось бы, готова к успешному бизнесу с американской армией.

Но после того, как в 2002 году две ракеты провалили эксплуатационные испытания, процесс выпуска и поставки Вооруженным силам США был несколько отложен. Так что формально на вооружении американской армии эти ракеты находились еще с 2003-го, но фактически испытания успешно завершились в 2009-м, когда в определенные цели попало 15 из 16 запущенных ракет. Это превысило установленный в США контрольный показатель в 75% попаданий.

Ракета, которая может пролететь до 1000 км

Базовая модель крылатой ракеты для американских самолетов (кроме F-16, ее использует ряд других самолетов) называется AGM-158A JASSM. По большому счету, различий между базой и модификацией AGM-158B JASSM-ER, появившейся в 2010 году, немного. Но они принципиальны.

Так, на ракетах JASSM-ER стоят двухконтурные турбореактивные двигатели Williams International F-107-WR-105, тогда как на базовой модели – более старые и более слабые одноконтурные. Кроме того, топливные баки на модификации 2010 увеличены топливные баки. Все это серьезно сказалось на дальности полета ракеты.

Так, базовая модель AGM-158A JASSM имеет дальность около 370 км. А модификация JASSM-ER может пролететь до 925 км! Впрочем, на эти ракеты вооруженные силы Украины вряд ли могут рассчитывать. Западные партнеры неоднократно отмечали, что предоставляют свое оружие Силам обороны Украины только для использования против российских войск, расположенных на оккупированных украинских территориях — а не для ударов по территории России. Для освобождения Украины будет достаточно базовых ракет с дальностью до 370 километров, бить же модернизированным оружием просто некуда.

Полтонны на защищенную голову врага

Другая ключевая деталь — боевая часть ракеты — у обеих модификаций одинаковая, так что здесь Вооруженные силы Украины ничего не потеряют, не получив более современную модификацию. Ракета JASSM может нести боеголовку WDU-42/B (J-1000) весом от 435 до 450 кг. Причем эта часть ракеты не просто боевая, а проникающая, то есть может успешно поражать объекты, скрытые под укреплениями. Собственно, взрывчатки в боеголовке 109 килограммов, и это высокоэффективное малочувствительное взрывчатое вещество AFX-757.

Для понимания мощи этого оружия — несколько фактов. В почву средней плотности боеголовка JASSM проникает на глубину от 6 до 24 метров. Если перед ней окажется железобетонное препятствие, то AGM-158A пробьет плиту толщиной от 1,2 до 2,1 метра.

Момент попадания ракеты на испытаниях

Фото: Википедия

Ракета производства Lockheed Martin Corporation является быстрой и малозаметной — для радиолокационных систем врага, конечно. JASSM производится с использованием специальных технологий малой радиолокационной заметности. А двигатель от Williams International позволяет развивать скорость от 775 до 1000 км/ч.

Украина хочет. Согласятся ли США

По информации западных СМИ, украинское военно-политическое руководство ранее заявляли западным партнерам о необходимости передачи Силам обороны этих ракет. Так что о заинтересованности Украины в JASSM на Западе хорошо известно. И то, что крылатые ракеты AGM-158A являются удобным оружием для использования на истребителях F-16 — тоже.

Одним из ключевых вопросов в вопросе возможной передачи Украине этих ракет является (вместе с уже классическим предупреждением о невозможности использования на территории России) собственно количество этих ракет в мире. Точной актуальной информации об этом нет. Последние открытые данные, обнародованные еще в 2016 году, свидетельствуют о том, что Lockheed Martin изготовила 2000 единиц этого ракетного оружия. Речь шла о 1260 единицах AGM-158A и 740 — модификации JASSM-ER. Учитывая, что модель 2010 года, которая может долетать аж за Москву, Украине вряд ли предоставят, нужно ориентироваться на показатель 1260.

Но не все эти ракеты находятся на вооружении американской армии. Помимо Пентагона, AGM-158 JASSM используют воздушные силы четырех стран – Австралии, Марокко, Польши и Финляндии. Кроме того, еще две страны ЕС/НАТО также хотят приобрести эти ракеты – Германия и Нидерланды.

Итак, пока Украина ожидает поставок истребителей F-16, украинской дипломатии и руководству Минобороны следует приложить усилия для того, чтобы договориться с Соединенными Штатами о поставках крылатых ракет JASSM. Ракет, без которых, как отметили в западных СМИ, украинские пилоты не смогут полностью использовать все возможности самолетов F-16.