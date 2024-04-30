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Кабмін оновив виплати військовим — який мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення

30 квітня 2024 22:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кабмін оновив виплати військовим — який мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення
Гроші в руках військового. Фото: Armyinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет міністрів України оновив виплати  військовослужбовцям. Уряд встановив, що мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення складає 20 100 гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України в Telegram у вівторок, 30 квітня.

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"Виплата матеріальної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення для вирішення соціально-побутових питань, згідно з рішенням Міністра оборони України у 2024 році", — йдеться у повідомленні.

Одноразова грошова допомога при укладенні першого контракту у 2024 році складає:

  • рядовий склад — 24 224 грн;
  • сержантський і старшинський склад — 27 252 грн;
  • офіцерський склад — 30 280 грн.
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Допис Міноборони. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Нагадаємо, військові вважають, що в новому законі про мобілізацію є чимало заохочень для тих, хто вперше укладатиме контракт на військову службу. Зокрема, це стосується грошових виплат та допомоги придбати житло.

Також спікер Міністерства оборони Дмитра Лазуткін розповів, що зарплату в розмірі 190 100 грн може отримувати піхотинець Збройних сил України. Офіцер отримуватиме більшу суму.

Кабінет міністрів
Міноборони
виплати
українці
гроші
Україна
військові

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