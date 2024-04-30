Кабмін оновив виплати військовим — який мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення

Гроші в руках військового. Фото: Armyinform

Кабінет міністрів України оновив виплати військовослужбовцям. Уряд встановив, що мінімальний щомісячний розмір грошового забезпечення складає 20 100 гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України в Telegram у вівторок, 30 квітня.

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"Виплата матеріальної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення для вирішення соціально-побутових питань, згідно з рішенням Міністра оборони України у 2024 році", — йдеться у повідомленні.

Одноразова грошова допомога при укладенні першого контракту у 2024 році складає:

рядовий склад — 24 224 грн;

сержантський і старшинський склад — 27 252 грн;

офіцерський склад — 30 280 грн.

Допис Міноборони. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Нагадаємо, військові вважають, що в новому законі про мобілізацію є чимало заохочень для тих, хто вперше укладатиме контракт на військову службу. Зокрема, це стосується грошових виплат та допомоги придбати житло.

Також спікер Міністерства оборони Дмитра Лазуткін розповів, що зарплату в розмірі 190 100 грн може отримувати піхотинець Збройних сил України. Офіцер отримуватиме більшу суму.