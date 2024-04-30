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Кабмин обновил выплаты военным — какой минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения

30 апреля 2024 22:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кабмин обновил выплаты военным — какой минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения
Деньги в руках военного. Фото: Armyinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Кабинет министров Украины обновил выплаты военнослужащим. Правительство установило, что минимальный ежемесячный размер денежного обеспечения составляет 20 100 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram во вторник, 30 апреля.

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"Выплата материальной помощи в размере месячного денежного обеспечения для решения социально-бытовых вопросов, согласно решению министра обороны Украины в 2024 году", — говорится в сообщении.

Единовременное денежное пособие при заключении первого контракта в 2024 году составляет:

  • рядовой склад — 24 224 грн;
  • сержантский и старшинский склад — 27 252 грн;
  • офицерский склад — 30 280 грн.
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Пост Минобороны. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Напомним, военные считают, что в новом законе о мобилизации есть немало поощрений для тех, кто будет впервые заключать контракт на военную службу. В частности, это касается денежных выплат и пособий на приобретение жилья.

Также спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин рассказал, что зарплату в размере 190 100 грн может получать пехотинец Вооруженных сил Украины. Офицер получит большую сумму.

Кабинет министров
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