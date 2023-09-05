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Кабмін підтримав відставку керівника Донецької ОВА Павла Кириленка: хто його замінить

5 вересня 2023 16:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Кабмін підтримав відставку керівника Донецької ОВА Павла Кириленка: хто його замінить
Колишній голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Фото: Донецьа ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кабінет міністрів підтримав звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної держадміністрації та призначення Філіпа Проніна на посаду голови Полтавської обласної держадміністрації.

Про це повідомляється на сторінці уряду у Telegram.

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На своєму засіданні 5 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкти відповідних указів президента Володимира Зеленського. 

Йдеться про звільнення Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької ОВА та про призначення Проніна Філіпа Євгеновича головою Полтавської обласної державної адміністрації.

За даними "Української правди", Павла Кириленка планують призначити керівником Антимонопольного комітету. Верховна Рада саме підтримала звільнення з посади голови АМКУ Ольги Піщанської (її призначать головою Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який очолить Міноборони).

Філіп Пронін зараз є заступником керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів. Полтавську ОВА поки очолює Дмитро Лунін.

Раніше ми повідомляли, 5 вересня, до Верховної Ради надійшла заява про звільнення голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської. На цю посаду планують призначити начальника Донецької ОВА Павла Кириленка

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