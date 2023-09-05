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Кабмин поддержал отставку руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко: кто его заменит

5 сентября 2023 16:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Кабмин поддержал отставку руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко: кто его заменит
Бывший глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: Донецка ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет министров поддержал увольнение Павла Кириленко с должности главы Донецкой областной госадминистрации и назначения Филиппа Пронина на должность главы Полтавской областной госадминистрации.

Об этом сообщается на странице правительства Telegram.

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На своем заседании 5 сентября Кабинет Министров поддержал проекты соответствующих указов президента Владимира Зеленского.

Речь идет об увольнении Кириленко Павла Александровича с должности председателя Донецкой ОВА и о назначении Пронина Филиппа Евгеньевича председателем Полтавской областной государственной администрации.

По данным Украинской правды, Павла Кириленко планируют назначить руководителем Антимонопольного комитета. Верховная Рада как раз поддержала освобождение от должности главы АМКУ Ольги Песчанской (ее назначат главой Фонда госимущества вместо Рустема Умерова, который возглавит Минобороны).

Филипп Пронин сейчас является заместителем руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов. Полтавскую ОВА пока возглавляет Дмитрий Лунин.

Ранее мы сообщали, 5 сентября, в Верховную Раду поступило заявление об увольнении главы Антимонопольного комитета Украины Ольги Песчанской. На эту должность планируют назначить начальника Донецкой ОВО Павла Кириленко.

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