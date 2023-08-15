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С Урожайного в Донецкой области удалось вывезти трех человек, — Кириленко

15 августа 2023 23:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
С Урожайного в Донецкой области удалось вывезти трех человек, — Кириленко
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Фото: Facebook.
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бойцам Вооруженных сил Украины, несмотря на тяжелые бои, удалось добраться до села Урожайное на Донетчине и вывезти оттуда трех человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Эвакуация из Урожайного

По словам Кириленко, к 24 февраля прошлого года в Урожайном по статистике находились до 1000 человек. Впоследствии установили, что речь идет о вдвое меньше людей.

Сейчас удалось вывезти оттуда трех человек и это при том, что в районе до сих пор продолжаются жесткие обстрелы и фактически не прекращены боевые действия.

"С момента мероприятия Вооруженных сил Украины в Урожайный, в первую очередь были эвакуированы три человека. Мне даже сложно передать, как они там могли находиться, прятаться, конечно, они были в подвальных помещениях. Речь идет о стариках", — сказал Кириленко.

В Генштабе ВСУ сообщают, что Вооруженные силы Украины преуспевают в направлении Урожайного, а российские войска пытаются наступать в районах Марьинки и Красногоровки.

Бои за Урожайное. Фото: скриншот Deepstate

Напомним, контрразведка СБУ провела многоэтапную спецоперацию в Донецкой области. Так, разоблачили агентурную сеть, которая "сливала" данные о перемещении техники ВСУ оккупантам.

Особенностью враждебной группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию против Украины. Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов.

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