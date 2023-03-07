Кабмін затвердив примусову евакуацію дітей із гарячих точок України
Питання про примусову евакуацію дітей з активних бойових зон було схвалено Кабінетом Міністрів України. Це рішення було ініційовано та розроблено координаційним штабом із примусової евакуації населення.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
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Евакуація дітей
Наразі основою для примусової евакуації є рішення регіональних військових адміністрацій, які узгоджуються з військовим командуванням та координаційним штабом. Обов'язкова евакуація дітей супроводжуватиметься одним із батьків, замінником або іншим юридичним представником.
Діти, які опинилися у зоні військових дій, що неспроможні самостійно піклуватися себе, тому вся відповідальність за життя лежить на дорослих. Відмова від батьків або опікунів евакуювати дитину не допускається, оскільки це пов'язано з небезпекою для життя.
Ірина Верещук зазначила, що захист життя та здоров'я дітей — це обов'язок держави, і це рішення має спонукати батьків більше
ретельно підходити до евакуації своїх дітей. Якщо дорослі не можуть подбати про безпеку дитини, то держава має це зробити.
"Прийняте рішення має спонукати батьків ретельніше підходити до евакуації своїх дітей. Якщо дорослі не можуть подбати про безпеку дитини, то держава повинна це зробити", — сказала вона .
Нагадаємо, що в Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика . Він перебував на тимчасово окупованій росією території. За даними Національного інформаційного бюро, загалом вдалося повернути в Україну 307 дітей.