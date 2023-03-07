Инструмент геноцида: Зеленский напомнил о похищении украинских детей в рф

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о военных преступлениях оккупантов, связанных с детьми. Он подчеркнул, что все причастные должны предстать перед судом.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Подробности

"Похищение, принудительное усыновление, перевоспитание украинских детей, которые совершает россия, имеют четкие признаки военного преступления и преступления против человечности. Попытки врага насадить свое пророссийское видение стали инструментом геноцида украинской нации. И сейчас его целью являются самые уязвимые — украинские дети", — отметил Зеленый.

Президент Украины подчеркнул, что эти преступления должны быть преследованы законом. По его словам, Украина ждет восстановления справедливости и делает все возможное, чтобы вернуть каждого украинского ребенка обратно домой.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что все российские преступники обязательно будут наказаны за свои преступления в Украине. Также Президент подчеркнул, что ВСУ продолжают держать оборону Бахмута.

Также мы писали, что в Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика. Он находился на временно оккупированной россией территории.

Добавим, Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску украинских детей, которых россияне вывезли с оккупированных территорий.