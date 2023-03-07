Кабмин утвердил принудительную эвакуацию детей из горячих точек Украины

Дети Украины

Вопрос о принудительной эвакуации детей из активных боевых зон был одобрен Кабинетом министров Украины. Это решение было инициировано и разработано координационным штабом по принудительной эвакуации населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Эвакуация детей

Сейчас основой для принудительной эвакуации является решение региональных военных администраций, которые согласовываются с военным командованием и координационным штабом. Обязательная эвакуация детей будет сопровождаться одним из родителей, заменителем или другим юридическим представителем.

Дети, оказавшиеся в зоне военных действий, не могут самостоятельно заботиться о себе, поэтому вся ответственность за их жизнь лежит на взрослых. Отказ от родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается, так как это связано с опасностью для жизни.

Ирина Верещук отметила, что защита жизни и здоровья детей — это обязанность государства, и это решение должно побудить родителей более

тщательно подходить к эвакуации своих детей. Если взрослые не могут позаботиться о безопасности ребенка, то государство должно это сделать.

"Принятое решениедолжно побудить родителей более тщательно подходить к эвакуации своих детей. Если взрослые не могут позаботиться о безопасности ребенка, то государство должно это сделать", — сказала она.

Напомним, что в Украину удалось вернуть 8-летнего мальчика. Он находился на временно оккупированной россией территории. По данным Национального информационного бюро, в целом удалось вернуть в Украину 307 детей.