Кадиров відмовився зустрічатися з чеченськими бійцями, які повернулися з українського полону

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров розповів про повернення п'ятьох чеченських бійців з українського полону до Грозного у суботу, 15 квітня. Кадиров зазначив, що чеченські бійці не повинні мати причин для потрапляння в полон і що єдиним доказом причини їхнього полону може бути непереборне прагнення повернутися до своїх бойових товаришів на передову СВО.

Про це повідомив Рамзан Кадиров.

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Кадиров відмовився зустрічатися з полоненими

Глава Чеченської республіки визнав, що полон не є злочином і висловив радість, що бійці залишилися живими. Однак він зазначив, що кожен воїн має обмірковувати кожен постріл і довести, що не уникав бою та не шукав можливості скласти зброю. Кадиров також відмовився зустрічатися зі звільненими бійцями, назвавши це "питанням честі".

Глава Чечні визнав, що бійці виявилися недостатньо підготовленими до такої ситуації та відзначив свою провину у події. Кадиров також повідомив, що бійці пов'язувалися з ним через рацію за годину до потрапляння в полон і повідомили, що у них закінчуються боєприпаси.

Нагадаємо, що голова Чечні Рамзан Кадиров відреагував на можливий український контрнаступ. Він наголосив, що лише "за", якщо бійці ЗСУ це зроблять.

Крім того, голова Чечні Рамзан Кадиров висловив затяті слова на адресу Президента України Володимира Зеленського. Вони засуджують рішення Зеленського запровадити санкції проти родичів ворогів, включаючи дітей.

Також ми писали, мілблогери Росії відреагували на витік секретних військових документів США про український контрнаступ зі спекулятивним занепокоєнням. Це свідчить про збереження в російському інформаційному просторі страху перед військовими діями ЗСУ.