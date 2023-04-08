Витік засекречених документів США та НАТО підсилив страх рф перед контранступом ЗСУ, — ISW

Українські військові/Фото: Генштаб ЗСУ

Мілблогери рф відреагували на витік секретних військових документів США про український контрнаступ зі спекулятивним занепокоєнням. Це свідчить про збереження в російському інформаційному просторі страху перед майбутніми військовими діями ЗСУ.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Деталі

The New York Times повідомила 6 квітня, що на різних платформах соціальних мереж циркулюють засекречені військові документи США п'ятитижневої давності, в яких, як повідомляється, містяться оперативні звіти та оцінки можливостей ЗСУ.

Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи поширилися в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому вони потрапили до провідних західних ЗМІ лише через місяць. Явно сфальсифіковані версії документів, які зменшують російські втрати і завищують кількість українських жертв, додатково поширюються в Telegram-каналах рф.

"Незалежно від правдивості витоку документів, на якій ISW не буде спекулювати, реакція російських мілблогерів на статтю New York Times підкреслює страх перед можливими українськими контрнаступальними діями, що пронизує російський провоєнний інформаційний простір. Хоча кілька відомих російських мілблогерів одразу ж відкинули достовірність документів і припустили, що вони є фальшивками, вони зосередилися на можливості того, що оприлюднені документи є дезінформацією, покликаною збити з пантелику і ввести в оману російське військове командування", — йдеться у звіті.

Інший російський мілблогер зазначив, що існує історичний прецедент, коли військові поширювали неправдиву інформацію про планування перед початком раптового наступу.

Мілблогери закликали свою аудиторію бути обережними в обговоренні того, де можуть відбутися українські контрнаступи через витік документів.

Таким чином, історія з The New York Times оголила значну точку невралгії в російському інформаційному просторі, а реакція на документи свідчить про те, що мілблогери рф, можливо, все частіше переглядають обґрунтованість своїх власних оцінок і спекуляцій щодо будь-яких потенційних українських контрнаступів, а також своєї здатності прогнозувати українські операції.

Нагадаємо, у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Також ми писали, Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.