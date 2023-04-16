Кадыров отказался встречаться с чеченскими бойцами, которые вернулись из украинского плена

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о возвращении пятерых чеченских бойцов из украинского плена в Грозный в субботу, 15 апреля. Кадыров отметил, что у чеченских бойцов не должно быть причин для попадания в плен и что единственным доказательством причины их пленения может быть непреодолимое стремление вернуться к своим боевым товарищам на передовую СВО.

Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

Читайте также:

Кадыров отказался встречаться с пленными

Глава Чеченской республики признал, что плен не является преступлением и выразил радость, что бойцы остались живы. Однако он отметил, что каждый воин должен обдумывать каждый выстрел и доказать, что не избегал боя и не искал возможности сложить оружие. Кадыров также отказался встречаться с освобожденными бойцами, назвав это "вопросом чести".

Глава Чечни признал, что бойцы оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и отметил свою вину в произошедшем. Кадыров также сообщил, что бойцы связывались с ним по рации за час до попадания в плен и сообщили, что у них заканчиваются боеприпасы.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на возможное украинское контрнаступление. Он подчеркнул, что только "за", если бойцы ВСУ это сделают.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров выразил яростные слова в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. Они осуждают решение Зеленского ввести санкции против родственников врагов, включая детей.

Также мы писали, милблогеры рф отреагировали на утечку секретных военных документов США об украинском контрнаступлении со спекулятивным беспокойством. Это свидетельствует о сохранении в российском информационном пространстве страха перед грядущими военными действиями ВСУ.