Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів: перехоплення СБУ

Знищена Каховська ГЕС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

Про це повідомляє СБУ.

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У телефонній розмові російські окупанти розповіли, що загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби. Вони влаштували техногенну катастрофу.

Перехоплена розмова окупантів

— Новини. Он вчора в телезі відос був: стоїть солдат, ну, обличчя закрите, там у всьому цьому обмундируванні. І розповідає, що немає ніякого затоплення, що люди нормально живуть. А позаду нього віконце і видно, що там, блін, море по коліно, — розповів окупант.

— Ага, ха, прикольно. Це про те, що це ГЕС, ГЕС — те, що зруйнували? — запитав загарбник у друга.

— Так-так-так, — відповів окупант.

— А, ну так, — співрозмовник.

— Там основна проблема в тому, що ця ГЕС, вона, виявляється, охолоджує реактор їхній якийсь атомний, — розповідає окупант.

— Ну і нормально, самі собі накоїли. Довбане і все! — відповів друг.

— Так це наші зробили. Це не їхні, це наші зробили, — каже загарбник.

— Та ти що, наші? А говорили, що це хо*ли довбанули, — сказав здивовано окупант.

— Там не довбанули. Там це наша диверсійна група. Вони хотіли, ну, типу, цією дамбою лякати. Пішло не за планом, а більше, ніж вони планували, — каже військовий РФ.

— А, ну звісно. Накриє, як, це, як і Чорнобиль, так? — загарбник.

— Ну. Построй-ка то 50-х років. Швидко поповзла, пішла. А там трохи нижче сафарі-парк був. Коротше, тисячі тварин загинули, — каже окупант.

— Зрозуміло, — закінчив розмову загарбник.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Каховську ГЕС, імовірно, підірвали зсередини, що спростовує офіційну версію Росії. Ракетний удар навряд чи міг би призвести до таких наслідків.

Додамо, Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року.