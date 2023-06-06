Підрив Каховської ГЕС остаточно "зняв маски" з Кремля, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Підірвавши Каховську ГЕС, російські окупанти перестали приховувати справжню мету війни в Україні. А нею є повне знищення України і українців.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов написав у Twitter.

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Новий етап війни

Олексій Данілов назвав підрив росіянами Каховської ГЕС принципово новим етапом російської агресії проти України.

"Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти суто пропагандистських та брехливих тез", — наголосив секретар РНБО.

Справжня мета Росії

За словами Данілова, Російська Федерація перестала приховувати справжні цілі війни в Україні за "фіговими листками".

А справжня мета країни-агресора — це знищення України і українців, повна ліквідація економіки та усіх структур життєзабезпечення населення на території України.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

У мережі з’явилося відео зруйнованої росіянами гідроелектростанції.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

У обласній раді нагадали про необхідність подбати про маломобільних дітей під час евакуації.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони України, а голова його канцелярії Андрій Єрмак назвав дії росіян екоцидом.

У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

Місто-супутник ГЕС Нова Каховка уже затоплене. Вода накрила центральну частину, затопило зоопарк, дитячі майданчики, літній театр.