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Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов: перехват СБУ

9 июня 2023 10:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов: перехват СБУ
Уничтоженная Каховская ГЭС. Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов. Правоохранителям удалось узнать, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.

Об этом сообщает СБУ.

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В телефонном разговоре российские оккупанты рассказали, что захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы. Они устроили техногенную катастрофу.

Перехваченный разговор оккупантов

— Новости. Вон вчера в телеге видос был: стоит солдат, ну, лицо закрыто, там во всем этом обмундировании. И рассказывает, что нету никакого затопления, что люди нормально живут. А сзади него окошко и видно, что там, блин, море по колено, — рассказал оккупант.

— Ага, ха, прикольно. Это про то, что это ГЭС, ГЭС — то, что разрушили? — спросил захватчик у друга.

— Да-да, — ответил оккупант.

— А, ну да, — собеседник.

— Там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается охлаждает реактор их какой-то атомный, — рассказывает оккупант.

— Ну и нормально, сами себе натворили. Долбанет и все! — ответил друг.

— Так это наши сделали. Это не их, это наши сделали, — говорит захватчик.

— Да ты че, наши? А говорили, что это хо*лы долбанули, — удивленно сказал оккупант.

— Там не долбанули. Там это наша диверсионная группа. Они хотели, ну, типа, этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали, — говорит военный РФ.

— А, ну естественно. Накроет, как, это, как и Чернобыль, да? — захватчик.

– Ну. Построй-ка то че, 50-х годов. Быстро поползла, пошла. А там чуть ниже сафари-парк был. Короче, тысячи животных погибли, — говорит оккупант.

— Понятно, — закончил разговор захватчик.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Каховскую ГЭС, по всей вероятности, взорвали изнутри, что опровергает официальную версию России. Ракетный удар вряд ли привел к таким последствиям.

Добавим, Данилов заявил, что российские кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС по указанию Владимира Путина. Взрывчатка была заложена еще в сентябре-октябре 2022 года.

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