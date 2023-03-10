Капітан ВМС США та Бачо Корчилава обговорять контранступ ЗСУ та скандальний законопроєкт у Грузії

Табах Юрій Гаррі

У студії Вечір.LIVE капітан першого рангу ВМС США Табах Юрій Гаррі та пресаташе Посольства Грузії в Україні (2005-2010) Бачо Корчилава обговорять контрнаступ ЗСУ та інші важливі теми.

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Табах Юрій Гаррі та Бачо Корчилава також поговорять про скандальний законопроєкт у Грузії, який викликав масові протести та вибори в Китаї.

Нагадаємо, українські військові активно готуються до контрнаступу. Для цього ЗСУ протягом кількох місяців накопичують силу та техніку.

Також ми писали, що у Грузії тривають протести. Наразі учасники акції вимагають відставки уряду і дострокових парламентських виборів.

Додамо, парламент Грузії відхилив скандальний законопроєкт по "запобіганню іноземному впливу". Влада відмовилася від ідеї запровадження цієї норми в грузинське законодавство.