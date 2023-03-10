Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии
В студии Вечер.LIVE капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри и пресс-секретарь Посольства Грузии в Украине (2005-2010) Бачо Корчилава обсудят контрнаступление ВСУ и другие важные темы.
Посмотреть эфир можно на YouTube канале Новини.LIVE.
-
Сколько нужно денег Гордону и его семье ежемесячно и что распродает блогер
-
Гвардия наступления: какие зарплаты обещают добровольцам
-
Уровень экспорта зерна из портов Одесчины за неделю вырос вдвое
-
Правительство Швейцарии не изменит политику запрета на реэкспорт оружия в Украину, — СМИ
-
Домашнее видео Дэвида и Виктории Бекхэм на кухне побило все рекорды
-
Лукашенко собрался с визитом в Иран
-
Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали
-
Ремонт Деволановского спуска в Одессе: как продвигаются работы
-
На захваченных районах Запорожской области гауляйтеры формируют "народные дружины правопорядка"
-
Ситуация в Бахмуте обострена, враг пытается прорвать оборону, — Маляр
Подробности
Табах Юрий Гарри и Бачо Корчилава также поговорят о скандальном законопроекте в Грузии, вызвавшем массовые протесты и выборы в Китае.
Напомним, украинские военные активно готовятся к контрнаступлению. Для этого ВСУ в течение нескольких месяцев накапливают силу и технику.
Также мы писали, что в Грузии продолжаются протесты. Участники акции требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
Добавим, парламент Грузии отклонил скандальный законопроект по "предотвращению иностранного влияния". Власти отказались от идеи введения этой нормы в грузинское законодательство.