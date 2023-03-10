Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии

Табах Юрий Гарри

В студии Вечер.LIVE капитан первого ранга ВМС США Табах Юрий Гарри и пресс-секретарь Посольства Грузии в Украине (2005-2010) Бачо Корчилава обсудят контрнаступление ВСУ и другие важные темы.

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Табах Юрий Гарри и Бачо Корчилава также поговорят о скандальном законопроекте в Грузии, вызвавшем массовые протесты и выборы в Китае.

Напомним, украинские военные активно готовятся к контрнаступлению. Для этого ВСУ в течение нескольких месяцев накапливают силу и технику.

Также мы писали, что в Грузии продолжаются протесты. Участники акции требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Добавим, парламент Грузии отклонил скандальный законопроект по "предотвращению иностранного влияния". Власти отказались от идеи введения этой нормы в грузинское законодательство.