Україна активно готується до контрнаступу ЗСУ, — The Economist

Україна нарощує сили та техніку для контрнаступу, — ЗМІ
Українські військові активно готуються до контрнаступу. Для цього ЗСУ протягом кількох місяців накопичують силу та техніку.
Про це пише The Economist.
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Деталі
Як зазначає видання, за останні кілька місяців Україна отримала "золоту" частину західної зброї. Це може свідчити про те, що офіційний Київ готується до великого наступу.
Так, з військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% надійшло протягом останніх 3 місяців. Постачання озброєнь, узгоджені у Німеччині у січні 2023 року, — це дві третини від загальної кількості, відправленої Україні минулого року.
Також журналісти наголошують, що Україна найближчим часом отримає не лише танки, але й іншу броньовану техніку, яка відіграє значну роль під час наступальних дій. Крім того, видання підкреслює, що українська армія трансформується і вже незабаром третина війська матиме комплектацію за стандартами НАТО.
"Якщо наприкінці минулого року співвідношення українських і західних комплектів становило п’ять до одного, очікується, що воно впаде — п’яти до двох із надходженням допомоги", — йдеться у статті.
Нагадаємо, напередодні у МВС України заявили, що не бачать ознак підготовки рф до нового наступу, але посилюють кордон.