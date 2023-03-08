Україна активно готується до контрнаступу ЗСУ, — The Economist

За останні кілька місяців Україна отримала багато західної зброї

Українські військові активно готуються до контрнаступу. Для цього ЗСУ протягом кількох місяців накопичують силу та техніку.

Про це пише The Economist.

Деталі

Як зазначає видання, за останні кілька місяців Україна отримала "золоту" частину західної зброї. Це може свідчити про те, що офіційний Київ готується до великого наступу.

Так, з військової допомоги, обіцяної Пентагоном з початку війни, 40% надійшло протягом останніх 3 місяців. Постачання озброєнь, узгоджені у Німеччині у січні 2023 року, — це дві третини від загальної кількості, відправленої Україні минулого року.

Також журналісти наголошують, що Україна найближчим часом отримає не лише танки, але й іншу броньовану техніку, яка відіграє значну роль під час наступальних дій. Крім того, видання підкреслює, що українська армія трансформується і вже незабаром третина війська матиме комплектацію за стандартами НАТО.

"Якщо наприкінці минулого року співвідношення українських і західних комплектів становило п’ять до одного, очікується, що воно впаде — п’яти до двох із надходженням допомоги", — йдеться у статті.

Нагадаємо, напередодні у МВС України заявили, що не бачать ознак підготовки рф до нового наступу, але посилюють кордон.