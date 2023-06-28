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Карателі на Луганщині ловлять "шпигунів" за рознарядкою, — голова ОВА

28 червня 2023 10:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Карателі на Луганщині ловлять "шпигунів" за рознарядкою, — голова ОВА
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: Facebook-сторінка Лисогора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На окупованій території Луганської області колаборанти із "правоохоронних органів" почали ловити "українських шпигунів". Керівництво наказало їм спіймали мінімум 15 "шпигунів" за місяць.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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Полювання на "шпигунів"

Українській владі регіону стало відомо, що "правоохоронні органи ЛНР" отримали від російських окупантів завдання — виявляти "українських шпигунів".

Причому луганським колаборантам відразу встановили показник — мінімум 15 "шпигунів" за місяць.

Після цього колаборантська "адміністрація" посилила контроль та збільшила кількість обшуків на підконтрольній їй території.

Затримання українців

В останні два тижні, як свідчать відкриті дані, російські посіпаки уже почали процес затримання "шпигунів".

Відомо про вісім випадків затримання громадян України, звинувачених у "шпигунській діяльності" на території окупованої частини Луганської області.

Артем Лисогор про полювання луганських окупантів на українських "шпигунів"
Артем Лисогор про полювання луганських окупантів на українських "шпигунів"

Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що на Луганщині російські найманці зі "Шторм-Z" грабують свої ж підрозділи.

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