Карателі на Луганщині ловлять "шпигунів" за рознарядкою, — голова ОВА
На окупованій території Луганської області колаборанти із "правоохоронних органів" почали ловити "українських шпигунів". Керівництво наказало їм спіймали мінімум 15 "шпигунів" за місяць.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
Полювання на "шпигунів"
Українській владі регіону стало відомо, що "правоохоронні органи ЛНР" отримали від російських окупантів завдання — виявляти "українських шпигунів".
Причому луганським колаборантам відразу встановили показник — мінімум 15 "шпигунів" за місяць.
Після цього колаборантська "адміністрація" посилила контроль та збільшила кількість обшуків на підконтрольній їй території.
Затримання українців
В останні два тижні, як свідчать відкриті дані, російські посіпаки уже почали процес затримання "шпигунів".
Відомо про вісім випадків затримання громадян України, звинувачених у "шпигунській діяльності" на території окупованої частини Луганської області.
Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що на Луганщині російські найманці зі "Шторм-Z" грабують свої ж підрозділи.