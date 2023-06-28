Карателі на Луганщині ловлять "шпигунів" за рознарядкою, — голова ОВА

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: Facebook-сторінка Лисогора

На окупованій території Луганської області колаборанти із "правоохоронних органів" почали ловити "українських шпигунів". Керівництво наказало їм спіймали мінімум 15 "шпигунів" за місяць.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

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Полювання на "шпигунів"

Українській владі регіону стало відомо, що "правоохоронні органи ЛНР" отримали від російських окупантів завдання — виявляти "українських шпигунів".

Причому луганським колаборантам відразу встановили показник — мінімум 15 "шпигунів" за місяць.

Після цього колаборантська "адміністрація" посилила контроль та збільшила кількість обшуків на підконтрольній їй території.

Затримання українців

В останні два тижні, як свідчать відкриті дані, російські посіпаки уже почали процес затримання "шпигунів".

Відомо про вісім випадків затримання громадян України, звинувачених у "шпигунській діяльності" на території окупованої частини Луганської області.

Артем Лисогор про полювання луганських окупантів на українських "шпигунів"

Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що на Луганщині російські найманці зі "Шторм-Z" грабують свої ж підрозділи.