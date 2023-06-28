Каратели в Луганской области ловят "шпионов" по разнарядке, — председатель ОВА

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: Facebook-страница Лысогора

На оккупированной территории Луганской области коллаборанты из "правоохранительных органов" начали ловить "украинских шпионов". Руководство приказало им поймать минимум 15 "шпионов" в месяц.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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Охота на "шпионов"

Украинским властям региона стало известно, что "правоохранительные органы ЛНР" получили от российских окупантов задачу — выявлять "украинских шпионов".

Причем луганским коллаборантам сразу установили показатель — минимум 15 "шпионов" в месяц.

После этого коллаборантская "администрация" усилила контроль и увеличила количество обысков на подконтрольной территории.

Задержание украинцев

В последние две недели, как свидетельствуют открытые данные, российские приспешники уже начали процесс задержания "шпионов".

Известно о восьми случаях задержания граждан Украины, обвиненных в "шпионской деятельности" на территории оккупированной части Луганской области.

Артем Лысогор об охоте луганских оккупантов на украинских "шпионов"

Напомним, неделю назад стало известно, что в Луганской области российские наемники из "Шторм-Z" грабят свои же подразделения.