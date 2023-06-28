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Каратели в Луганской области ловят "шпионов" по разнарядке, — председатель ОВА

28 июня 2023 10:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Каратели в Луганской области ловят "шпионов" по разнарядке, — председатель ОВА
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: Facebook-страница Лысогора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На оккупированной территории Луганской области коллаборанты из "правоохранительных органов" начали ловить "украинских шпионов". Руководство приказало им поймать минимум 15 "шпионов" в месяц.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

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Охота на "шпионов"

Украинским властям региона стало известно, что "правоохранительные органы ЛНР" получили от российских окупантов задачу — выявлять "украинских шпионов".

Причем луганским коллаборантам сразу установили показатель — минимум 15 "шпионов" в месяц.

После этого коллаборантская "администрация" усилила контроль и увеличила количество обысков на подконтрольной территории.

Задержание украинцев

В последние две недели, как свидетельствуют открытые данные, российские приспешники уже начали процесс задержания "шпионов".

Известно о восьми случаях задержания граждан Украины, обвиненных в "шпионской деятельности" на территории оккупированной части Луганской области.

Артем Лысогор об охоте луганских окупантов на украинских "шпионов"
Артем Лысогор об охоте луганских оккупантов на украинских "шпионов"

Напомним, неделю назад стало известно, что в Луганской области российские наемники из "Шторм-Z" грабят свои же подразделения.

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