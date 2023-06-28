Каратели в Луганской области ловят "шпионов" по разнарядке, — председатель ОВА
На оккупированной территории Луганской области коллаборанты из "правоохранительных органов" начали ловить "украинских шпионов". Руководство приказало им поймать минимум 15 "шпионов" в месяц.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
Охота на "шпионов"
Украинским властям региона стало известно, что "правоохранительные органы ЛНР" получили от российских окупантов задачу — выявлять "украинских шпионов".
Причем луганским коллаборантам сразу установили показатель — минимум 15 "шпионов" в месяц.
После этого коллаборантская "администрация" усилила контроль и увеличила количество обысков на подконтрольной территории.
Задержание украинцев
В последние две недели, как свидетельствуют открытые данные, российские приспешники уже начали процесс задержания "шпионов".
Известно о восьми случаях задержания граждан Украины, обвиненных в "шпионской деятельности" на территории оккупированной части Луганской области.
Напомним, неделю назад стало известно, что в Луганской области российские наемники из "Шторм-Z" грабят свои же подразделения.