На Луганщині російські найманці із "Шторм-Z" грабують свої ж підрозділи

Російський окупант в Україні. Фото з відкритих джерел

В Луганській області російські окупанти грабують власні підрозділи, вивозячи пальне, шини і автозапчастини. Усе це вони продають мирним жителям окупованого регіону.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Грабують і продають

Як стало відомо українській розвідці, на території окупованої Луганської області суттєво зросла кількість випадків продажу військового майна самими ж російськими окупантами.

В основному цим займаються найманці із нещодавно створених штурмових загонів "Шторм-Z". Вони тікають зі своїх підрозділів і продають вкрадене майно — зокрема, це автозапчастини, шини і пальне.

Причина грабежів

Російські штурмовики, зазначають у ГУР, почали заробляти таким чином, бо недоотримують обіцяну згідно із контрактом платню.

Тому вони викрадають в підрозділах вантажівки, набивають їх краденим добром і їдуть у найближчі населені пункти.

Там окупанти продають усе місцевому населенню і тікають у невідомому напрямку.

Дезертири в окупаційній армії

Взагалі, фактів дезертирства стало більше не тільки у підрозділам типу "Шторм-Z", а і у регулярних окупаційних військах.

Причин тут дві:

активізація бойових дій і, у зв’язку з цим, великі втрати росіян;

скасування відпусток для тих військових, які беруть участь у війні в Україні.

ГУР про найманців із "Шторм-Z"

Нагадаємо, що на початку червня російська сторона активізувала свої "Шторм Z" бойові групи, що складаються з навчених ув'язнених, і розпочала наступальні операції в різних районах Луганської області, включаючи Максютівку, Новоселівське, Куземівку, Макіївку, Белогорівку та Спірне, намагаючись прорватися через оборонні лінії та просунути свій наступ.