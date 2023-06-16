На Луганщині російські найманці із "Шторм-Z" грабують свої ж підрозділи
В Луганській області російські окупанти грабують власні підрозділи, вивозячи пальне, шини і автозапчастини. Усе це вони продають мирним жителям окупованого регіону.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Грабують і продають
Як стало відомо українській розвідці, на території окупованої Луганської області суттєво зросла кількість випадків продажу військового майна самими ж російськими окупантами.
В основному цим займаються найманці із нещодавно створених штурмових загонів "Шторм-Z". Вони тікають зі своїх підрозділів і продають вкрадене майно — зокрема, це автозапчастини, шини і пальне.
Причина грабежів
Російські штурмовики, зазначають у ГУР, почали заробляти таким чином, бо недоотримують обіцяну згідно із контрактом платню.
Тому вони викрадають в підрозділах вантажівки, набивають їх краденим добром і їдуть у найближчі населені пункти.
Там окупанти продають усе місцевому населенню і тікають у невідомому напрямку.
Дезертири в окупаційній армії
Взагалі, фактів дезертирства стало більше не тільки у підрозділам типу "Шторм-Z", а і у регулярних окупаційних військах.
Причин тут дві:
- активізація бойових дій і, у зв’язку з цим, великі втрати росіян;
- скасування відпусток для тих військових, які беруть участь у війні в Україні.
Нагадаємо, що на початку червня російська сторона активізувала свої "Шторм Z" бойові групи, що складаються з навчених ув'язнених, і розпочала наступальні операції в різних районах Луганської області, включаючи Максютівку, Новоселівське, Куземівку, Макіївку, Белогорівку та Спірне, намагаючись прорватися через оборонні лінії та просунути свій наступ.