Військова допомога для МВС, патрульні катери, західна морська техніка для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський на борту корвета "Гетьман Іван Мазепа". Фото: пресслужба глави держави

Незважаючи на те, що основні бойові дії російсько-української війни тривають на суходолі, Україна отримує і військову допомогу для посилення своїх морських підрозділів. Про те, яку саме морську техніку західні партнери передали чи виготовляють для потреб України — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Кораблі

Україна не веде активних бойових дій на Чорноморському басейні — принаймні, використовуючи традиційну морську техніку, а надаючи перевагу безпілотним апаратам, так званим морським дронам. Та це не означає, що Чорноморський флот України — це питання минулого. У грудні 2023 року Велика Британія і Норвегія оголосили про створення морської коаліції, метою якої якраз і є розвиток Військово-морських сил України для того, аби посилити безпеку у Чорному морі (де головним подразником є, звісно ж, Російська Федерація).

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Втім, морська допомога Україні розпочалася ще до оформлення цієї коаліції. Так, у вересні 2021 року на одному із суднобудівних заводів Туреччини був закладений корвет класу "Ада", який пізніше отримав назву "Гетьман Іван Мазепа". Цей корабель є сучасною протичовновою технікою, яка призначається як для патрулювання у відкритому морі, так і для ведення бойових дій у прибережній зоні.

Спущений на воду "Гетьман Іван Мазепа" був же у жовтні 2022 року, але зараз він готується до того, щоб стати частиною Чорноморського флоту ВМС України — на нього встановлюють відповідну техніку та озброєння. Очікується, що українські моряки отримають цей корвет уже 2024 року. Крім того, Туреччина вже будує другий такий корвет, який отримає назву "Гетьман Павло Скоропадський".

Крім цих великих кораблів, Україна отримає від Великої Британії щонайменше два тральщик-шукач мін типу Sandown — M310 "Чернігів" та M311 "Черкаси". Вони уперше вийшли у море під українським прапором ще у січні 2023 року, але до кінця нинішньої війни не зможуть потрапити у Чорне море. Причиною цього є відмова Туреччини пропускати ці кораблі через Босфор.

Катери та човни

Якщо кораблі для України можна порахувати на пальцях руки, то судна малого класу, простіше кажучи, катери — ВМС України має отримати у значно більшій кількості. Так, тільки американських бронекатерів, як стало відомо у листопаді 2022 року, Україна отримає близько чотирьох десятків. А у січні 2023 року з’явилася інформація, що у США працюють над виготовленням для українських ВМС бойових катерів Mark VI. Усього таких катерів Україна отримає 26 одиниць.

Інша країна НАТО, яка має великий флот, Франція, теж не обійшла своєю увагою цю тему. Тамтешня компанія OCEA пообіцяла виготовити для українського флоту два десятки патрульних катерів Ocea FPB 98. Станом на цей момент відомо про готовність восьми французьких катерів. Також французи пообіцяли передати Україні самохідних поромів EFA та лоцманський катер PILOTINE XIV.

Крім двох тральщиків, Велика Британія має передати ВМС України щонайменше 23 катери різного класу. Частина цієї техніки уже надійшла до України. А Канада у січні заявила, що передає українським морякам та силам спецоперацій 10 надувних човнів із жорстким корпусом Zodiac Hurricane. Саме такі човни має надати Україні й Австралія, про що повідомили як посол України у цій країні Василь Мирошниченко та керівництво компанії-виробника Sentinel Boats.

Як бачимо, західні партнери намагаються забезпечити Україні успішний контроль над чорноморським узбережжям та частиною Чорного моря для того, аби у повоєнні часи наша держава не мала жодних проблем із російськими сусідами.