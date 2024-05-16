Военная помощь для МВС, патрульные катера, западная морская техника для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский на борту корвета "Гетман Иван Мазепа". Фото: пресс-служба главы государства

Несмотря на то, что основные боевые действия российско-украинской войны продолжаются на суше, Украина получает и военную помощь по усилению своих морских подразделений. О том, какую морскую технику западные партнеры передали или производят для нужд Украины — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Корабли

Украина не ведет активных боевых действий на Черноморском бассейне — по крайней мере, используя традиционную морскую технику, а предпочитая беспилотные аппараты, так называемые морские дроны. Но это не значит, что Черноморский флот Украины — это вопрос прошлого. В декабре 2023 года Великобритания и Норвегия объявили о создании морской коалиции, целью которой как раз и является развитие Военно-морских сил Украины для того, чтобы усилить безопасность в Черном море (где главным раздражителем является, конечно, Российская Федерация).

Читайте также:

Впрочем, морская помощь в Украине началась еще до оформления этой коалиции. Так, в сентябре 2021 года на одном из судостроительных заводов Турции был заложен корвет класса "Ада", позже получивший название "Гетман Иван Мазепа". Этот корабль является современной противолодочной техникой, предназначенной как для патрулирования в открытом море, так и для ведения боевых действий в прибрежной зоне.

Спущенный на воду "Гетман Иван Мазепа" был в октябре 2022 года, но сейчас он готовится к тому, чтобы стать частью Черноморского флота ВМС Украины — на него устанавливают соответствующую технику и вооружение. Ожидается, что украинские моряки получат этот корвет уже в 2024 году. Кроме того, Турция уже строит второй такой корвет, который получит название "Гетман Павел Скоропадский".

Кроме этих крупных кораблей, Украина получит от Великобритании по меньшей мере два тральщика-искателя мин типа Sandown — M310 "Чернигов" и M311 "Черкассы". Они впервые вышли в море под украинским флагом еще в январе 2023, но до конца нынешней войны не смогут попасть в Черное море. Причиной тому отказ Турции пропускать эти корабли через Босфор.

Катера и лодки

Если корабли для Украины можно сосчитать по пальцам руки, то суда малого класса, проще говоря, катера — ВМС Украины должны получить в значительно большем количестве. Да, только американских бронекатеров, как стало известно в ноябре 2022 года, Украина получит около четырех десятков. А в январе 2023 появилась информация, что в США работают над изготовлением для украинских ВМС боевых катеров Mark VI. Всего таких катеров Украина получит 26 единиц.

Другая страна НАТО, обладающая большим флотом, Франция, тоже не обошла своим вниманием эту тему. Тамошняя компания OCEA пообещала изготовить для украинского флота два десятка патрульных катеров Ocea FPB 98. На данный момент известно о готовности восьми французских катеров. Также французы пообещали передать Украине самоходные паромы EFA и лоцманский катер PILOTINE XIV.

Кроме двух тральщиков, Великобритания должна передать ВМС Украины как минимум 23 катера разного класса. Часть этой техники уже поступила в Украину. Канада в январе заявила, что передает украинским морякам и силам спецопераций 10 надувных лодок с жестким корпусом Zodiac Hurricane. Именно такие лодки должны предоставить Украине и Австралии, о чем сообщили как посол Украины в этой стране Василий Мирошниченко и руководство компании-производителя Sentinel Boats.

Как видим, западные партнеры пытаются обеспечить Украине успешный контроль над черноморским побережьем и частью Черного моря для того, чтобы в послевоенные времена наше государство не имело никаких проблем с российскими соседями.