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Катував людей на ТОТ — СБУ висунула підозру очільнику окупаційної тюрми

30 травня 2024 17:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Катував людей на ТОТ — СБУ висунула підозру очільнику окупаційної тюрми
Тюрма. Ілюстраційне фото: TASS
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Служба безпеки України висунула підозру керівнику російської тюрми на тимчасово окупованій території Луганщині. Його звинувачують у скоєні воєнних злочинах.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 30 травня.

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Колишній працівник розформованої міліції Ігор Охріменко, який перейшов на бік російських загарбників під час повномасштабного вторгнення, був призначений керівником тюрми в Старобільську після її окупації. За інформацією слідства, ця установа використовувалася як місце для тортур учасників руху опору.

Охріменко відповідав за нагляд за ув’язненими та периметром установи, де незаконно утримували затриманих осіб. Він також особисто брав участь у тортурах, включаючи психологічний тиск, такий як імітація розстрілу, щоб змусити в’язнів співпрацювати з окупантами. Пізніше його перевели на посаду керівника СІЗО в окупованому Луганську, де він продовжує брати участь у репресіях.

На основі зібраних доказів СБУ звинуватила Охріменка за жорстоке поводження з цивільними. Оскільки він перебуває на окупованій частині України, спецслужба вживає заходи для його розшуку та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ затримала колишніх "антимайданівців", які працювали на Федеральну службу безпеки Росії. Зрадники готували атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.

Раніше, військова контррозвідка СБУ затримала колаборанта, який співпрацював з російськими загарбниками під час тимчасової окупації Херсона. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Луганська область
окупанти
тортури
окупація
СБУ
війна
в'язниця

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