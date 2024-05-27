На Одещині СБУ затримала колаборантів, які готували атаки на залізничну інфрастурктуру
Служба безпеки України затримала колишніх "антимайданівців", які працювали на Федеральну службу безпеки Росії. Зрадники готували атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.
Про це повідомила Служба безпеки України.
СБУ затримала "антимайданцівців"
СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка здійснювала розвідувально-підривну діяльністю на Одещині.
Серед усього іншого, фігуранти справи передавали загарбникам координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких могли зупинити рух потягів у регіоні.
Слідство виявило, що "очільником" агентурної групи був мешканець Одеси, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану".
Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До своєї діяльності він залучив родича.
ФСБ доручило фігурантам справи фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини.
Ці дані вороги планували застосувати для знищення даних локацій, і таким чином унеможливити рух по цих коліях.
Також російські спецслужби залучили цих людей до інформаційно-підривної діяльності проти України.
Слідчим вдалося виявити, що "очільник" агентурної групи особисто адміністрував прихильників так званої "Новоросії" у одній із соцмереж. Він організував збір коштів для бойовиків проросійських терористичних організацій.
Оперативні дії СБУ
СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та колабораціонізмі.
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