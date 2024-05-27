Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На Одещині СБУ затримала колаборантів, які готували атаки на залізничну інфрастурктуру arrow

На Одещині СБУ затримала колаборантів, які готували атаки на залізничну інфрастурктуру

27 травня 2024 17:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Одещині СБУ затримала колаборантів, які готували атаки на залізничну інфрастурктуру
Затримання колаборанта. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України затримала колишніх "антимайданівців", які працювали на Федеральну службу безпеки Росії. Зрадники готували атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Читайте також:

СБУ затримала "антимайданцівців"

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка здійснювала розвідувально-підривну діяльністю на Одещині.

Серед усього іншого, фігуранти справи передавали загарбникам координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких могли зупинити рух потягів у регіоні. 

Слідство виявило, що "очільником" агентурної групи був мешканець Одеси, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану".

Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До своєї діяльності він залучив родича.

ФСБ доручило фігурантам справи фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини. 

Ці дані вороги планували застосувати для знищення даних локацій, і таким чином унеможливити рух по цих коліях.

Також російські спецслужби залучили цих людей до інформаційно-підривної діяльності проти України.

Слідчим вдалося виявити, що "очільник" агентурної групи особисто адміністрував прихильників так званої "Новоросії" у одній із соцмереж. Він організував збір коштів для бойовиків проросійських терористичних організацій.

Оперативні дії СБУ

СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та колабораціонізмі.

колаборанти
Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: скриншот
На Одещині СБУ затримала колаборантів, які готували атаки на залізничну інфрастурктуру - фото 2
Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Дергачівському районному суді Харківської області судитимуть чоловіка, який у перші дні повномасштабного вторгнення допомагав РФ прорвати оборону Харкова.

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала колаборанта, який співпрацював з російськими загарбниками під час тимчасової окупації Херсона. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Одеса
війна
Україна
Колаборант
сбу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби