На Одещині СБУ затримала колаборантів, які готували атаки на залізничну інфрастурктуру

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала колишніх "антимайданівців", які працювали на Федеральну службу безпеки Росії. Зрадники готували атаки на залізничну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка здійснювала розвідувально-підривну діяльністю на Одещині.

Серед усього іншого, фігуранти справи передавали загарбникам координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких могли зупинити рух потягів у регіоні.

Слідство виявило, що "очільником" агентурної групи був мешканець Одеси, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського "Антимайдану".

Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До своєї діяльності він залучив родича.

ФСБ доручило фігурантам справи фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини.

Ці дані вороги планували застосувати для знищення даних локацій, і таким чином унеможливити рух по цих коліях.

Також російські спецслужби залучили цих людей до інформаційно-підривної діяльності проти України.

Слідчим вдалося виявити, що "очільник" агентурної групи особисто адміністрував прихильників так званої "Новоросії" у одній із соцмереж. Він організував збір коштів для бойовиків проросійських терористичних організацій.

Оперативні дії СБУ

СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру у посяганні на територіальну цілісність України та колабораціонізмі.

Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: скриншот

Переписка колаборанта з ФСБ. Фото: скриншот

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