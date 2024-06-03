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Харківщина під ворожими авіаударами — зведення від Генштабу про ситуацію на фронті

3 червня 2024 12:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Авіаудари по Харківщині тривають — зведення від Генштабу ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Офіс президента України.
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Харківська область досі продовжує потерпати від авіаударів тактичної авіації Повітряно-космічних сил Росії. Найвища активність ворожих повітряних сил спостерігалася також на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ

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За минулу добу армія Росії вдарила по позиціях ЗСУ та по населених пунктах чотирма ракетами, здійснила 39 авіаударів із застосуванням 63 керованих авіабомб, також провела понад 2500 обстрілів з різних типів озброєння, зокрема — 89 РСЗВ. 

Су-35 каб
Важкий винищувач Су-35 на підготовці до заправки на Курському аеродромі підскоку. Джерело: росЗМІ

Авіаудари фіксувалися у районах населених пунктів:

  • Харківська область (Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки Харківської області та місто Харків)
  • Донецька область (Лиман, Костянтинівка, Дружба, Прогрес, Євгенівка, Карлівка, Олександропіль, Курахове)
  • Запорізька область (Нове Запоріжжя, П’ятихатки)

За минулу добу ВПС України, ракетні війська та артилерія вдарили 17 разів по районах живої сили та техніки ворога, знищивши, зокрема, пункти керування ворожими системами ППО.

Втрати ворога склали:

  • 1270 осіб вбитими; 
  • 14 танків;
  • 22 бронемашини;
  • 47 артилерійських систем;
  • одну РСЗВ;
  • три системи ППО; 
  • 40 БпЛА ОТР;
  • 67 автомобілів;
  • чотири одиниці спецтехніки.
генштаб зведення
Скриншот зведення за минулу добу від Генштабу

Нагадаємо, раніше начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук, заявляв, що удари по російських паливних терміналах в Краснодарі здійснювалися протикорабельними ракетами "Нептун". 

Водночас в ніч  проти 30 травня ЗСУ атакували ракетами ATACMS Керченську поромну переправу, яку ЗС РФ використовували для підтримки своїх військ в окупованому Криму.

Україна
російські війська
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
літаки

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