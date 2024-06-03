Авиаудары по Харьковской области продолжаются — сводки от Генштаба ВСУ

Харьковская область под вражескими авиаударами — сводки от Генштаба о ситуации на фронте
Харьковская область продолжает страдать от авиаударов тактической авиации Воздушно-космических сил России. Высокая активность вражеских воздушных сил наблюдалась также на Донецком и Запорожском направлениях.
Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.
Оперативная информация о событиях на фронте
За минувшие сутки, армия России ударила по позициям ВСУ и по населенным пунктам четырьмя ракетами, нанесла 39 авиаударов с применением 63 корректируемых авиабомб, также произвела более 2500 обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 89 ударов совершено из РСЗО.
Авиаудары фиксировались в районах населенных пунктов:
- Харьковская область (Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки Харьковской области и город Харьков);
- Донецкая область (Лиман, Константиновка, Дружба, Прогресс, Евгеньевка, Карловка, Александрополь, Курахово);
- Запорожская область (Новое Запорожье, Пятихатки).
За минувшие сутки ВВС Украины ракетные войска и артиллерия ударили 17 раз по районам живой силы и техники врага, уничтожив, в частности, пункты управления враждебными системами ПВО.
Потери врага составили:
- 1270 человек убитыми;
- 14 танков;
- 22 бронемашины;
- 47 артиллерийских систем;
- одну РСЗО;
- три системы ПВО;
- 40 БпЛА ОТР;
- 67 автомобилей;
- четыре единицы спецтехники.
Напомним, ранее начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что удары по российским топливным терминалам в Краснодаре осуществлялись противокорабельными ракетами "Нептун".
Вместе с тем в ночь на 30 мая ВСУ атаковали ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу, которую ВС РФ использовали для поддержки своих войск в оккупированном Крыму.
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