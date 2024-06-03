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Харьковская область под вражескими авиаударами — сводки от Генштаба о ситуации на фронте

3 июня 2024 12:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Авиаудары по Харьковской области продолжаются — сводки от Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис президента Украины.
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Харьковская область продолжает страдать от авиаударов тактической авиации Воздушно-космических сил России. Высокая активность вражеских воздушных сил наблюдалась также на Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

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За минувшие сутки, армия России ударила по позициям ВСУ и по населенным пунктам четырьмя ракетами, нанесла 39 авиаударов с применением 63 корректируемых авиабомб, также произвела более 2500 обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 89 ударов совершено из РСЗО.

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Тяжелый истребитель Су-35 на подготовке к заправке на Курском аэродроме подскока. Источник: росСМИ

Авиаудары фиксировались в районах населенных пунктов:

  • Харьковская область (Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки Харьковской области и город Харьков);
  • Донецкая область (Лиман, Константиновка, Дружба, Прогресс, Евгеньевка, Карловка, Александрополь, Курахово);
  • Запорожская область (Новое Запорожье, Пятихатки).

За минувшие сутки ВВС Украины ракетные войска и артиллерия ударили 17 раз по районам живой силы и техники врага, уничтожив, в частности, пункты управления враждебными системами ПВО.

Потери врага составили:

  • 1270 человек убитыми;
  • 14 танков;
  • 22 бронемашины;
  • 47 артиллерийских систем;
  • одну РСЗО;
  • три системы ПВО;
  • 40 БпЛА ОТР;
  • 67 автомобилей;
  • четыре единицы спецтехники.
генштаб сведения
Скриншот сводки за прошедшие сутки от Генштаба

Напомним, ранее начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что удары по российским топливным терминалам в Краснодаре осуществлялись противокорабельными ракетами "Нептун".

Вместе с тем в ночь на 30 мая ВСУ атаковали ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу, которую ВС РФ использовали для поддержки своих войск в оккупированном Крыму.

Украина
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Генштаб ВСУ
война в Украине
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