Авиаудары по Харьковской области продолжаются — сводки от Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Офис президента Украины.

Харьковская область продолжает страдать от авиаударов тактической авиации Воздушно-космических сил России. Высокая активность вражеских воздушных сил наблюдалась также на Донецком и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

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За минувшие сутки, армия России ударила по позициям ВСУ и по населенным пунктам четырьмя ракетами, нанесла 39 авиаударов с применением 63 корректируемых авиабомб, также произвела более 2500 обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 89 ударов совершено из РСЗО.

Тяжелый истребитель Су-35 на подготовке к заправке на Курском аэродроме подскока. Источник: росСМИ

Авиаудары фиксировались в районах населенных пунктов:

Харьковская область (Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки Харьковской области и город Харьков);

(Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки Харьковской области и город Харьков); Донецкая область (Лиман, Константиновка, Дружба, Прогресс, Евгеньевка, Карловка, Александрополь, Курахово);

(Лиман, Константиновка, Дружба, Прогресс, Евгеньевка, Карловка, Александрополь, Курахово); Запорожская область (Новое Запорожье, Пятихатки).

За минувшие сутки ВВС Украины ракетные войска и артиллерия ударили 17 раз по районам живой силы и техники врага, уничтожив, в частности, пункты управления враждебными системами ПВО.

Потери врага составили:

1270 человек убитыми;

14 танков;

22 бронемашины;

47 артиллерийских систем;

одну РСЗО;

три системы ПВО;

40 БпЛА ОТР;

67 автомобилей;

четыре единицы спецтехники.

Скриншот сводки за прошедшие сутки от Генштаба

Напомним, ранее начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что удары по российским топливным терминалам в Краснодаре осуществлялись противокорабельными ракетами "Нептун".

Вместе с тем в ночь на 30 мая ВСУ атаковали ракетами ATACMS Керченскую паромную переправу, которую ВС РФ использовали для поддержки своих войск в оккупированном Крыму.