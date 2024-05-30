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Українські військові уразили поромну переправу окупантів у Криму, — Генштаб ЗСУ

30 травня 2024 21:10
оновлено: 21:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Українські військові уразили поромну переправу окупантів у Криму, — Генштаб ЗСУ
Уражена переправа. Фото: Генштаб ЗСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ніч проти 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Російські військові використовували її для підтримки своїх військ на окупованому півострові Крим.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

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У Генштабі заявили, що об’єкт був захищений російськими системами протиповітряної оборони, такими як "Панцир", "Тор" та "Тріумф".

"Однак ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників", — зазначили у Генштабі.

Уражена переправа. Фото: Генштаб ЗСУ
Уражена переправа. Фото: Генштаб ЗСУ

У результаті атаки два пороми, що забезпечували залізничні та автомобільні перевезення, отримали значні ушкодження. Один з них опинився на мілині, що призвело до блокування роботи Керченської переправи. Генеральний штаб ЗСУ підкреслив, що завдяки успішній операції українських ракетних військ військова логістика окупантів на півострові була серйозно пошкоджена.

"Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. Ворог повинен пам’ятати: Крим це Україна", — заявили у Генштабі.

Скриншот допису Генштабу
Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, в ніч проти 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. В результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.

Раніше ми писали, що безпілотник ГУР у понеділок, 26 травня, атакував станцію радіолокації далекого виявлення цілей "Воронеж М". Вона розташована у місті Орськ Оренбурзької області РФ. Тобто на відстані близько 2000 км.

Україна
втрати окупантів
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
Крим
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