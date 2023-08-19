Херсон під обстрілом РФ: сильні вибухи
19 серпня 2023 02:32
оновлено: 02:39
Дим підіймається в небо після вибухів. Фото: google.com
Росія не припиняє спроб завдати удару по території України. Так, вночі, 19 серпня, потужні вибухи чули в Херсоні. В області наразі повітряна тривога не оголошена.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 02:35. Місцеві пабліки інформують, що в Херсоні чути потужні вибухи.
Оновлено 02:36. Російські БпЛА досі пересувається повітряним простором України. У більшості північних та центральних областей, а також в кількох західних триває загроза ворожої атаки.
Однак у Херсоні, так само як і в області, повітряна тривога не оголошена.
Оновлюється...