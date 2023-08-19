У Краматорську гучні вибухи: РФ обстрілює регіон
19 серпня 2023 00:58
оновлено: 01:04
Вибухи вночі в регіоні. Фото: google.com
На значній частині території України розтяглась повітряна тривога вночі, 19 серпня. Так, у Краматорську очевидці чули гучні вибухи, загроза повторно удару зберігається.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Оновлено 01:02. У Краматорську Донецької області очевидці повідомляють про вибухи.
Оновлено 01:03. Небезпека повторного удару в Донецькій області лишається. Також в цей час в більшості областей України триває існує загроза удару БпЛА, триває повітряна тривога.
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