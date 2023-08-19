У Краматорську гучні вибухи: РФ обстрілює регіон

Вибухи вночі в регіоні. Фото: google.com

На значній частині території України розтяглась повітряна тривога вночі, 19 серпня. Так, у Краматорську очевидці чули гучні вибухи, загроза повторно удару зберігається.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:02. У Краматорську Донецької області очевидці повідомляють про вибухи.

Оновлено 01:03. Небезпека повторного удару в Донецькій області лишається. Також в цей час в більшості областей України триває існує загроза удару БпЛА, триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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