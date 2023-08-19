Херсон под обстрелом РФ: сильные взрывы
19 августа 2023 02:32
обновлено: 02:39
Дым поднимается в небо после взрывов. Фото: google.com
Россия не прекращает попыток нанести удар по территории Украины. Ночью, 19 августа, мощные взрывы слышали в Херсоне. В области пока воздушная тревога не объявлена.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 02:35. Местные паблики информируют, что в Херсоне слышны мощные взрывы.
Обновлено 02:36. Российские БПЛА до сих пор передвигается по воздушному пространству Украины. В большинстве северных и центральных областей, а также в нескольких западных, продолжается угроза вражеской атаки.
Однако в Херсоне, равно как и в области, воздушная тревога не объявлена.
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