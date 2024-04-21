Уранці в неділю 21 квітня РФ обстріляла Херсон — на місті влучення спалахнула пожежа

Дим у небі. Фото ілюстративне: stopcor.org

Уранці в неділю 21 квітня російські окупанти обстріляли Херсон. Унаслідок влучення в місті почалася пожежа.

Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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Скриншот повідомлення Сергія Братчука

Що відомо про обстріл Херсона вранці 21 квітня

Повітряну тривогу в Херсонській області оголосили о 04:46 21 квітня. Моніторингові канали попередили про активість тактичної авіації (Су-34 та Су-35) вздовж лінії фронту на Півдні та загрозу пусків КАБ. О 04:55 повідомили про пуски керованих авіаційних бомб по Бериславському району Херсонської області.

Скриншот повідомлення моніторингового Telegram-каналу monitor

Більш детальної інформації щодо ранкового обстрілу Херсонщини наразі немає. Чекаємо офіційних коментарів від місцевої влади та ОВА.

Нагадаємо, увечері 20 квітня росіяни атакували Харківський район, лунали вибухи.

Також ми повідомляли про те, що вранці 21 квітня в кількох областях України лунала повітряна тривогу через загрозу тактичної авіації росіян.