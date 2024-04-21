Утром в воскресенье 21 апреля РФ обстреляла Херсон — на месте попадания вспыхнул пожар

Дым в небе. Фото иллюстративное: stopcor.org

Утром в воскресенье 21 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон. В результате попадания в городе начался пожар.

Об этом сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук.

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Скриншот сообщения Сергея Братчука

Что известно об обстреле Херсона утром 21 апреля

Воздушную тревогу в Херсонской области была объявили в 04:46 21 апреля. Мониторинговые каналы предупредили об активности тактической авиации (Су-34 и Су-35) вдоль линии фронта на Юге и угрозе пусков КАБ. В 04:55 сообщили о пусках управляемых авиационных бомб по Бериславскому району Херсонской области.

Скриншот сообщения мониторингового Telegram-канала monitor

Более подробной информации об утренних обстрелах Херсонщины пока нет. Ждем официальных комментариев от местных властей и ОВА.

Напомним, вечером 20 апреля россияне атаковали Харьковский район, раздавались взрывы.

Также мы сообщали о том, что утром 21 апреля в нескольких областях Украины звучала воздушная тревога из-за угрозы тактической авиации россиян.