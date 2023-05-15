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Херсонська ОВА показала наслідки обстрілу Херсона дронами

15 травня 2023 12:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Херсонська ОВА показала наслідки обстрілу Херсона дронами
Наслідки обстрілу на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок вранці, 15 травня, Росія випустила безпілотники по Херсону. Внаслідок цієї атаки один із місцевих навчальних закладів був серйозно пошкоджений.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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Наслідки обстрілу Херсона

На опублікованих відеозаписах видно руйнування, спричинені атакою Росії на освітню установу у Херсоні. Відповідальні органи підтверджують, що внаслідок нападу цивільні особи, на щастя, не постраждали.

Також повідомлялося, що 14 травня РФ відкрила вогонь по Херсонській області. Цей напад спричинив загибель літнього чоловіка.

Нагадаємо, що за останні 24 години Херсонська область була атакована російськими військовими 86 разів. Внаслідок цих атак, шість місцевих жителів загинули. Росіяни випустили 381 снаряд із різних військових засобів, включаючи важку артилерію, танки, БпЛА та авіацію.

Місто Херсон було обстріляно чотири рази, із загальним числом випущених снарядів рівним дев'яти.

 

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