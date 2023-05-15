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За сутки россияне 86 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин

15 мая 2023 09:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
За сутки россияне 86 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последние 24 часа враг 86 раз обстрелял Херсонскую область. Россияне выпустили 381 снаряд из различных военных средств, включая тяжелую артиллерию, танки, БпЛА и авиацию. 

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области

Город Херсон был подвергнут обстрелу четыре раза, с общим числом выпущенных снарядов равным девяти.

По информации Прокудина, российские военные обстреляли жилые кварталы в населенных пунктах области. В результате российской агрессии, шесть человек погибли, а трое получили ранения. Эти жертвы невинные люди, которые стали жертвами безрассудных действий противника.

Ситуация на границе продолжает оставаться напряженной, и принятие мирных решений становится все более срочной необходимостью. Настоящая ситуация требует немедленных усилий со стороны международного сообщества для предотвращения дальнейшего насилия и достижения устойчивого мира в регионе.

Напомним, что в Херсонской области пять мужчин подорвались на мине. В результате чего пострадавшие погибли. Российские военные оставили взрывчатку в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. Жители, наткнувшиеся на мину, потеряли жизнь сразу.

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