Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин

За последние 24 часа враг 86 раз обстрелял Херсонскую область. Россияне выпустили 381 снаряд из различных военных средств, включая тяжелую артиллерию, танки, БпЛА и авиацию.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Город Херсон был подвергнут обстрелу четыре раза, с общим числом выпущенных снарядов равным девяти.

По информации Прокудина, российские военные обстреляли жилые кварталы в населенных пунктах области. В результате российской агрессии, шесть человек погибли, а трое получили ранения. Эти жертвы невинные люди, которые стали жертвами безрассудных действий противника.

Ситуация на границе продолжает оставаться напряженной, и принятие мирных решений становится все более срочной необходимостью. Настоящая ситуация требует немедленных усилий со стороны международного сообщества для предотвращения дальнейшего насилия и достижения устойчивого мира в регионе.

Напомним, что в Херсонской области пять мужчин подорвались на мине. В результате чего пострадавшие погибли. Российские военные оставили взрывчатку в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. Жители, наткнувшиеся на мину, потеряли жизнь сразу.