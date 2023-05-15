За сутки россияне 86 раз обстреляли Херсонскую область, — Прокудин
За последние 24 часа враг 86 раз обстрелял Херсонскую область. Россияне выпустили 381 снаряд из различных военных средств, включая тяжелую артиллерию, танки, БпЛА и авиацию.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел Херсонской области
Город Херсон был подвергнут обстрелу четыре раза, с общим числом выпущенных снарядов равным девяти.
По информации Прокудина, российские военные обстреляли жилые кварталы в населенных пунктах области. В результате российской агрессии, шесть человек погибли, а трое получили ранения. Эти жертвы невинные люди, которые стали жертвами безрассудных действий противника.
Ситуация на границе продолжает оставаться напряженной, и принятие мирных решений становится все более срочной необходимостью. Настоящая ситуация требует немедленных усилий со стороны международного сообщества для предотвращения дальнейшего насилия и достижения устойчивого мира в регионе.
Напомним, что в Херсонской области пять мужчин подорвались на мине. В результате чего пострадавшие погибли. Российские военные оставили взрывчатку в селе Миролюбовка Нововоронцовской громады. Жители, наткнувшиеся на мину, потеряли жизнь сразу.