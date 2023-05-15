Херсонская ОВА показала последствия обстрела Херсона дронами

Последствия обстрела Херсонской области. Фото: Херсонская ОВА

В понедельник утром, 15 мая, Россия выпустила беспилотники по Херсону. В результате этой атаки одно из местных учебных заведений было серьезно повреждено.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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Последствия обстрела Херсона

На опубликованных видеозаписях видны разрушения, вызванные атакой России на образовательное учреждение в Херсоне. Ответственные органы подтверждают, что в результате нападения гражданские лица, к счастью, не пострадали.

Также сообщалось, что 14 мая, РФ открыла огонь по Херсонской области. Это нападение привело к гибели пожилого мужчины.

Напомним, что за последние 24 часа Херсонская область была атакована российскими военными 86 раз. В результате этих атак, шесть местных жителей погибли. Россияне выпустили 381 снаряд из различных военных средств, включая тяжелую артиллерию, танки, БпЛА и авиацию.

Город Херсон был подвергнут обстрелу четыре раза, с общим числом выпущенных снарядов равным девяти.