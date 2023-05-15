Херсонская ОВА показала последствия обстрела Херсона дронами
В понедельник утром, 15 мая, Россия выпустила беспилотники по Херсону. В результате этой атаки одно из местных учебных заведений было серьезно повреждено.
Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
Последствия обстрела Херсона
На опубликованных видеозаписях видны разрушения, вызванные атакой России на образовательное учреждение в Херсоне. Ответственные органы подтверждают, что в результате нападения гражданские лица, к счастью, не пострадали.
Также сообщалось, что 14 мая, РФ открыла огонь по Херсонской области. Это нападение привело к гибели пожилого мужчины.
Напомним, что за последние 24 часа Херсонская область была атакована российскими военными 86 раз. В результате этих атак, шесть местных жителей погибли. Россияне выпустили 381 снаряд из различных военных средств, включая тяжелую артиллерию, танки, БпЛА и авиацию.
Город Херсон был подвергнут обстрелу четыре раза, с общим числом выпущенных снарядов равным девяти.