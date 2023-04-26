Херсонські колаборанти стали членами Спілки журналістів Росії

Херсонці Ольга Тетеря, Ігор Качур, Серафим Іванов, Євген Білий та Олег Грушко, які працюють у російських окупаційних медіа, стали членами Спілки журналістів Росії. Фото: скріншот з відео

П'ятеро херсонських колаборантів, які працюють у російських окупаційних медіа, стали членами Спілки журналістів Росії. Посвідчення організації вручив соратник керівника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина російський пропагандист Олександр Малькевич.

Про це пише Інститут масової інформації (ІМІ) з посиланням на окупаційні пропагандистські медіа.

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Зазначається, що серед тих, хто отримав посвідчення, є двоє колишніх журналістів з Херсона — Олег Грушко та Євген Білий. Як пише ІМІ, обидва у свій час працювали в комунальній газеті "Херсонський вісник" і не приховували проросійських поглядів. Окрім них, членами Спілки журналістів Росії стали Ольга Тетеря, Ігор Качур та Серафим Іванов.

Посвідчення, які отримали журналісти-зрадники від Росії. Фото: скріншот

Олег Грушко

Ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Грушко вів сайт "Надднепрянка", який відзначався антиукраїнською риторикою, публікував проросійські фейки та наративи. Вже після російської окупації Херсона сайт почав поширювати ворожу пропаганду.

Навесні Грушко, за даними херсонських журналістів, очолив захоплену росіянами херсонську міську друкарню, але вже влітку його перевели на іншу посаду в окупаційній адміністрації. Наразі Грушко очолює окупаційне "управління патріотичного виховання Департаменту молодіжної політики Херсонської області".

Євген Білий

Євген Білий після окупації Херсона став редактором окупаційної газети "Надднепрянская правда". Він випускник історичного факультету Херсонського державного університету, працював у газеті "Городянин та городянка", яка належала представнику російської окупаційної адміністрації Херсонщини Володимиру Сальдо.

Перед повномасштабним вторгненням Євген Білий проживав в Одесі, а в Херсон повернувся або напередодні нападу росіян, або вже після окупації міста. Газету видавали майже до самої втечі росіян з Херсона, а наприкінці грудня відновили її видання вже на лівому березі.

Інші троє нових членів російської спілки журналістів до війни не були помічені ані в журналістиці, ані в іншій якійсь публічній діяльності, пише ІМІ, посилаючись на свого регіонального представника.

Ольга Тетеря

Ольга Тетеря є співробітницею підконтрольного російським окупантам телеканалу "Таврія". Під час окупації Херсона вона вступила до створеного окупантами "Херсонського державного університету", а також навчалась у "медіашколі", якою керував пропагандист Олександр Малькевич.

Серафим Іванов

Посвідчення також отримав Серафим Іванов. За словами представника ІМІ, чим він займався до окупації Херсона, невідомо, а після приходу росіян став відомий спочатку як "молодіжний активіст", а потім — як співробітник окупаційного телеканалу "Таврія".

Ігор Качур

Ігор Качур є представником окупаційної адміністрації Херсонської області. До окупації Херсона був приватним підприємцем, торгував взуттям. Після окупації міста перейшов на бік загарбників. Зараз час від часу з’являється на різних пропагандистських акціях.

Нагадаємо, нещодавно колишню журналістку з Вінниці та заступника головного редактора "Вечірньої Москви" Юлію Тарапату було звинувачено Службою безпеки України у колабораційній діяльності з РФ, а саме у провадженні інформаційної діяльності у співпраці з окупаційною адміністрацією.