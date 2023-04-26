Херсонские коллаборанты стали членами Союза журналистов России

Херсонцы Ольга Тетеря, Игорь Качур, Серафим Иванов, Евгений Белый и Олег Грушко, работающие в российских оккупационных медиа, стали членами Союза журналистов России. Фото: скриншот с видео

Пятеро херсонских коллаборантов, работающих в российских оккупационных медиа, стали членами Союза журналистов России. Удостоверение организации вручил соратник руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина российский пропагандист Александр Малькевич.

Об этом пишет Институт массовой информации (ИМИ) со ссылкой на оккупационные пропагандистские медиа.

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Кто получил премии

Отмечается, что среди получивших удостоверение есть двое бывших журналистов из Херсона — Олег Грушко и Евгений Белый. Как пишет ИМИ, оба одно время работали в коммунальной газете "Херсонский вестник" и не скрывали пророссийских взглядов. Кроме них, членами Союза журналистов России стали Ольга Тетеря, Игорь Качур и Серафим Иванов.

Удостоверения, полученные журналистами-предателями от России. Фото: скриншот

Олег Грушко

Еще задолго до полномасштабного вторжения России в Украину Олег Грушко вел сайт "Надднепрянка", отмечавшийся антиукраинской риторикой, публиковал пророссийские фейки и нарративы. После российской оккупации Херсона сайт начал распространять вражескую пропаганду.

Весной Грушко, по данным херсонских журналистов, возглавил захваченную россиянами херсонскую городскую типографию, но уже летом его перевели на другую должность в оккупационной администрации. В настоящее время Грушко возглавляет оккупационное "управление патриотического воспитания Департамента молодежной политики Херсонской области".

Евгений Белый

Евгений Белый после оккупации Херсона стал редактором оккупационной газеты Надднепрянская правда. Он выпускник исторического факультета Херсонского государственного университета, работал в газете "Городянин и горожанка", принадлежавшей представителю российской оккупационной администрации Херсонской области Владимиру Сальдо.

Перед полномасштабным вторжением Евгений Белый проживал в Одессе, а в Херсон вернулся либо в преддверии нападения россиян, либо уже после оккупации города. Газету выдавали почти до самого бегства россиян из Херсона, а в конце декабря возобновили ее уже на левом берегу.

Другие три новых члена российского союза журналистов до войны не были замечены ни в журналистике, ни в какой-либо публичной деятельности, пишет ИМИ, ссылаясь на своего регионального представителя.

Ольга Тетеря

Ольга Тетеря является сотрудницей подконтрольного российским оккупантам телеканала "Таврия". Во время оккупации Херсона она поступила в созданный оккупантами "Херсонский государственный университет", а также училась в "медиашколе", которой руководил пропагандист Александр Малькевич.

Серафим Иванов

Удостоверение также получил Серафим Иванов. По словам представителя ИМИ, чем он занимался до оккупации Херсона, неизвестно, а после прихода россиян стал известен сначала как "молодежный активист", а затем как сотрудник оккупационного телеканала "Таврия".

Игорь Качур

Игорь Качур является представителем оккупационной администрации Херсонской области. До оккупации Херсон был частным предпринимателем, торговал обувью. После оккупации города перешел на сторону захватчиков. Сейчас время от времени появляется на разных пропагандистских акциях.

Напомним, недавно бывшая журналистка из Винницы и заместитель главного редактора "Вечерней Москвы" Юлия Тарапата была обвинена Службой безопасности Украины в коллаборационной деятельности с РФ, а именно в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с оккупационной администрацией.