В Ізраїлі спрацював "Залізний купол" — що відомо

Робота "Залізного куполу" в Ізраїлі. Фото: скриншот

Протиповітряна оборона Ізраїлю збила повітряну ціль, яка увійшла в повітряний простір країни в районі Ейлата. "Залізний купол" спрацював в ніч з понеділка на вівторок, 9 квітня.

Про це повідомляє Times of Israel.

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За даними ЦАХАЛ, ціль збита встановленою на кораблі системою "Залізний купол", відомою як C-Dome.

Зазначається, що руйнувань і постраждалих немає.

Також відомо, що перед цим у найпівденнішому місті Ейлат прозвучали сирени попередження про вторгнення ворожих літаків або безпілотників.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми писали про підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю після пів року війни з ХАМАСом.

Також через загрозу ризику збройного нападу Ірану армія оборони Ізраїлю оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.