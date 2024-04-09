В Ізраїлі спрацював "Залізний купол" — що відомо
Протиповітряна оборона Ізраїлю збила повітряну ціль, яка увійшла в повітряний простір країни в районі Ейлата. "Залізний купол" спрацював в ніч з понеділка на вівторок, 9 квітня.
Про це повідомляє Times of Israel.
Робота "Залізного куполу" в Ізраїлі — деталі
За даними ЦАХАЛ, ціль збита встановленою на кораблі системою "Залізний купол", відомою як C-Dome.
Зазначається, що руйнувань і постраждалих немає.
Також відомо, що перед цим у найпівденнішому місті Ейлат прозвучали сирени попередження про вторгнення ворожих літаків або безпілотників.
Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми писали про підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю після пів року війни з ХАМАСом.
Також через загрозу ризику збройного нападу Ірану армія оборони Ізраїлю оголосила про припинення всіх відпусток для солдатів, які служать у бойових частинах.
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