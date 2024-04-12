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Хезболла нанесла ракетный удар по Израилю — сработал Железный купол

12 апреля 2024 21:01
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Илья Рябинин
редактор
Хезболла нанесла ракетный удар по Израилю — сработал Железный купол
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Фото: REUTERS/Amir Cohen
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Боевики "Хезболлы" с территории Ливана запустили по северу Израиля более 50 ракет. В регионе прозвучали сирены, а также сработала система противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

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Как сообщается, предупреждения о ракетной опасности прозвучали в Галилейской провинции вблизи границы с Ливаном.

На опубликованном видео с места событий видно, как несколько ракет-перехватчиков "Железного купола" перехватывают ракеты мусульманских террористов.

При этом, как отмечается, ранее сирены прозвучали и в других городах, что могло свидетельствовать о налете беспилотников на Израиль. Никаких сообщений о попадании или ранении людей не фиксировалось.

В Силах обороны Израиля заявили, что на севере страны было зафиксировано более 40 пусков из Ливана, многие ракеты перехватил "Железный купол". Остальные упали на открытой местности, не достигнув территории.

Напомним, ранее ЦАХАЛ заявил о выводе военного контингента с юга Сектора Газа, города Хан-Юнис, который считается важной базой боевиков ХАМАС.

В то же время недавно сообщалось, что Иран может начать атаку на страну, в результате чего Израиль объявил мобилизацию операторов ПРО "Железный купол" и привел ВВС в полную боевую готовность.

Израиль
террористы
Ливан
железный купол
ракеты
ракетный удар

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