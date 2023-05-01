Хімічна небезпека у Павлограді відсутня: місцева влада спростувала чутки

Влада Павлограда відреагувала на чутки про хімічну небезпеку у місті. Фото: соцмережі

Після нічного обстрілу Павлограда, хімічної небезпеки не існує. Місцева влада спростовує ці чутки.

Про це, зокрема, повідомляє Павлоград Офіційний у Telegram.

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Мешканці пишуть, що в деяких будинках вилетіли вікна та двері, у деяких помешканнях посипалася штукатурка.

Російські пропагандисти відразу відзвітували про "знищення складу боєприпасів ЗСУ" у Павлограді. До того ж поповзли чутки про нібито хімічну небезпеку в Павлограді.

Зауважимо, на території міста розташований Павлоградський хімічний завод, яке виробляє вибухові речовини, а також промислову й побутову продукцію цивільного призначення. Окупанти відразу рознесли, що там нібито є влучання.

Місцева влада заявляє, що небезпеки нема. І просить не поширювати фейки.

Нагадаємо, увечері 30 квітня у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи.