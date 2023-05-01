Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Хімічна небезпека у Павлограді відсутня: місцева влада спростувала чутки arrow

Хімічна небезпека у Павлограді відсутня: місцева влада спростувала чутки

1 травня 2023 00:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Хімічна небезпека у Павлограді відсутня: місцева влада спростувала чутки
Влада Павлограда відреагувала на чутки про хімічну небезпеку у місті. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після нічного обстрілу Павлограда, хімічної небезпеки не існує. Місцева влада спростовує ці чутки. 

Про це, зокрема, повідомляє Павлоград Офіційний у Telegram.

Читайте також:

У Дніпропетровській області вже оголосили про відбій повітряної тривоги.

Мешканці пишуть, що в деяких будинках вилетіли вікна та двері, у деяких помешканнях посипалася штукатурка.

Російські пропагандисти відразу відзвітували про "знищення складу боєприпасів ЗСУ" у Павлограді. До того ж поповзли чутки про нібито хімічну небезпеку в Павлограді. 

Зауважимо, на території міста розташований Павлоградський хімічний завод, яке виробляє вибухові речовини, а також промислову й побутову продукцію цивільного призначення. Окупанти відразу рознесли, що там нібито є влучання.

Місцева влада заявляє, що небезпеки нема. І просить не поширювати фейки.

Нагадаємо, увечері 30 квітня у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB