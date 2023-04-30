Жителі Павлограда показали фото наслідків "прильотів"
30 квітня 2023 23:32
Наслідки "прильоту" у Павлограді 30 квітня 2023 року. Фото: соцмережі
У мережі з'явилися фото квартир жителів міста Павлограда на Дніпропетровщині, які постраждали внаслідок обстрілу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Подробиці
Як видно з оприлюднених кадрів, у будинках вилетіли вікна та двері, у деяких помешканнях посипалася штукатурка.
Варто зазначити, що наразі у Дніпропетровській області оголошено відбій повітряної тривоги. Варто зауважити, що російські пропагандисти уже відзвітували про "знищення складу боєприпасів ЗСУ" у Павлограді.
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Наслідки обстрілу Павлограда 30 квітня 2023 року. Фото: соцмережі
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Наслідки обстрілу Павлограда 30 квітня 2023 року. Фото: соцмережі
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Наслідки обстрілу Павлограда 30 квітня 2023 року. Фото: соцмережі
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Наслідки обстрілу Павлограда 30 квітня 2023 року. Фото: соцмережі
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Нагадаємо, увечері 30 квітня у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли вибухи.