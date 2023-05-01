Химическая опасность в Павлограде отсутствует: местные власти опровергли слухи
После ночных обстрелов Павлограда, химической опасности не существует. Местные власти опровергают эти слухи.
Об этом, в частности, сообщает Павлоград Официальный в Telegram.
В Днепропетровской области уже объявило об отбое воздушной тревоги.
Жители пишут, что в некоторых домах вылетели окна и двери, а в некоторых домах посыпалась штукатурка.
Российские пропагандисты сразу отчитались об "уничтожении склада боеприпасов ВСУ" в Павлограде. К тому же поползли слухи о якобы химической опасности в Павлограде.
Заметим, что на территории города расположен Павлоградский химический завод, производящий взрывчатые вещества, а также промышленную и бытовую продукцию гражданского назначения. Оккупанты сразу разнесли, что там якобы есть попадания.
Местные власти заявляют, что опасности нет. И просит не распространять фейки.
Напомним, вечером 30 апреля в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы.