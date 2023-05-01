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Химическая опасность в Павлограде отсутствует: местные власти опровергли слухи

1 мая 2023 00:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Химическая опасность в Павлограде отсутствует: местные власти опровергли слухи
Власти Павлограда отреагировали на слухи о химической опасности в городе. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После ночных обстрелов Павлограда, химической опасности не существует. Местные власти опровергают эти слухи.

Об этом, в частности, сообщает Павлоград Официальный в Telegram.

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В Днепропетровской области уже объявило об отбое воздушной тревоги.

Жители пишут, что в некоторых домах вылетели окна и двери, а в некоторых домах посыпалась штукатурка.

Российские пропагандисты сразу отчитались об "уничтожении склада боеприпасов ВСУ" в Павлограде. К тому же поползли слухи о якобы химической опасности в Павлограде.

Заметим, что на территории города расположен Павлоградский химический завод, производящий взрывчатые вещества, а также промышленную и бытовую продукцию гражданского назначения. Оккупанты сразу разнесли, что там якобы есть попадания.

Местные власти заявляют, что опасности нет. И просит не распространять фейки.

Напомним, вечером 30 апреля в Павлограде Днепропетровской области раздались взрывы.

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