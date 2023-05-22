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Кто может лишиться отсрочки от мобилизации: ответ Кабмина

22 мая 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация в Украине - кто может лишиться отсрочки
Военный призыв. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования работников от мобилизации и установил, что определенные предприятия, учреждения и организации могут предотвратить призыв военнообязанных. Однако следует отметить, что военнообязанный может потерять свою отсрочку и быть призванным на службу.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, передает "24 Канал".

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Отсрочка от мобилизации

В соответствии с постановлением Кабмина №76, которое регулирует порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения, есть определенные обстоятельства, при которых бронирование может быть аннулировано.

Во-первых, отсрочка от мобилизации прекращается по истечении срока бронирования для работников. Кроме того, в соответствии с пунктом 12 "Порядка бронирования военнообязанных", бронь может быть аннулирована в следующих случаях:

  • завершение выполнения задачи мобилизации или её отмена от предприятия, института или организации;
  • приостановление процесса производства товаров, выполнения работ или предоставления услуг для нужд Вооруженных сил и других военных формирований со стороны соответствующей структуры (предприятия, учреждения или организации);
  • потеря предприятием, учреждением или организацией статуса, определяющего их критическую важность для функционирования экономики и поддержания жизнедеятельности населения в особый период. Такое решение может быть сделано соответствующим органом, ведающим вопросами классификации таких структур;
  • прекращение функционирования государственного органа, органа местного управления, компании, учреждения или организации;
  • увольнение военнообязанного из должности в государственной службе, предприятии, учреждении или организации.

Таким образом, эти условия определяют ситуации, при которых работники могут потерять бронирование и быть призванными на службу.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и могут быть призваны в ВСУ.

Также мы писали, что в мирное время белый билет, независимо от указанной категории, означал, что лицо непригодно к военной службе и не подлежит мобилизации. Однако при действии военного положения даже наличие такого документа не гарантирует освобождения от призыва.

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