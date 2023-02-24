Хто розчарував Зеленського за рік повномасштабної війни

Також Президента запитали, чи робив він помилки

Український лідер Володимир Зеленський розповів, хто його розчарував за час повномасштабної війни.

Про це він сказав під час пресконференції 24 лютого.

"Всі ті, хто поїхали 24 числа. Всі, хто поїхали з Києва. Ті, хто виїхали з міст, сіл, які повинні були керувати державою, охороняти, битися за неї", — сказав Зеленський.

Також Президента запитали, чи робив він помилки.

"Не знаю, їх було достатньо. Зранку до ночі я роблю вибір. Я жива людина, як би хто не хотів. Щоденно я, напевно, помиляюся. Головне, щоб у мене як у президента не було фатальних помилок, через які я — гарант Конституції, гарант захисту держави — можу її втратити. Слава богу, що такої помилки не було", — додав український лідер.

Зі слів Зеленського, що за цей рік найстрашнішим був день, коли він побачив звірства рф у Бучі.

"Напевно, Буча. Те, що я побачив в момент, коли ми деокупували... Було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі", — додав Президент.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.