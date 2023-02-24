Хто розчарував Зеленського за рік повномасштабної війни
Український лідер Володимир Зеленський розповів, хто його розчарував за час повномасштабної війни.
Про це він сказав під час пресконференції 24 лютого.
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"Всі ті, хто поїхали 24 числа. Всі, хто поїхали з Києва. Ті, хто виїхали з міст, сіл, які повинні були керувати державою, охороняти, битися за неї", — сказав Зеленський.
Також Президента запитали, чи робив він помилки.
"Не знаю, їх було достатньо. Зранку до ночі я роблю вибір. Я жива людина, як би хто не хотів. Щоденно я, напевно, помиляюся. Головне, щоб у мене як у президента не було фатальних помилок, через які я — гарант Конституції, гарант захисту держави — можу її втратити. Слава богу, що такої помилки не було", — додав український лідер.
Зі слів Зеленського, що за цей рік найстрашнішим був день, коли він побачив звірства рф у Бучі.
"Напевно, Буча. Те, що я побачив в момент, коли ми деокупували... Було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі", — додав Президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зможе перемогти російську агресію, якщо партнери дотримаються своїх обіцянок. Кожен українець повинен залишатися "міцним кулаком" в середині держави.
Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.